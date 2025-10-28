Укр
Наводятся онлайн: РФ изменила тактику ударов "Шахедами", для каких городов угроза возросла

Юрий Берендий
28 октября 2025, 19:40
Украинские города, в частности Киев, могут оказаться в зоне риска из-за новой тактики россиян с применением "Шахедов" на онлайн-управлении, указывает эксперт.
Наводятся онлайн: РФ изменила тактику ударов
РФ применила новую тактику для Шахедов, в чем угроза / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

  • Россияне используют "Шахеды" с онлайн управлением
  • Угроза дронов распространяется на Киев и города, находящиеся западнее

Киев в перспективе или любой другой город, который расположен еще западнее может в зоне риска. Россияне уже применяют для ударов по Украине Шахеды на онлайн управлении. Об этом в интервью Главреду рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Сейчас мы видим так называемые Mesh-сети, когда россияне используют шахеды с онлайн-управлением. Они применяют специальные китайские радиомодемы, которые позволяют формировать цепочку управления между дронами", - указывает он.

Безкрестнов пояснил, что российский оператор технически не способен управлять беспилотником онлайн на большом расстоянии из-за искривления земной поверхности и ослабления радиоволн. Однако, используя воздушную цепь из нескольких БПЛА, россияне увеличивают радиус действия своих аппаратов и могут достигать удаленных целей.

Поэтому, по его словам, необходимо учитывать эту тактику и разрабатывать эффективные способы противодействия таким системам, которые активно совершенствуются противником.

"Мы в последнее время активно фиксируем их работу в этом направлении. Но будем бороться. Это очередной вызов для нас со стороны противника", - резюмирует он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Какова новая стратегия россиян - мнение эксперта

Как писал Главред, страна-агрессор Россия делает ставку на войну истощения, в частности через дальнобойные удары по энергетике и инфраструктуре Украины. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, российская стратегия последних двух месяцев направлена на то, чтобы сделать украинские территории непригодными для жизни - прежде всего речь идет не только о приграничных районах, но и о Киеве.

Горбач указывает на то, что речь не столько о тактическом продвижении на фронте, сколько о системном истощении.

"Это опять-таки их тактика "долбить, долбить и долбить", надеясь на то, что рано или поздно удастся какую-то дыру пробить в стене обороны", - указывает он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне готовятся к новой масштабной атаке, активно накапливая ударные беспилотники и снаряжая самолеты ракетным вооружением. Об этом информируют мониторинговые каналы.

В ночь на 25 октября российская ракета разрушила офис и склад одной из ведущих фармацевтических компаний Украины - "Оптима-Фарм". Несмотря на значительные убытки, дефицита лекарств в стране не прогнозируется, сообщил заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов.

Также в ночь на 28 октября оккупанты совершили массированную атаку дронами по Черниговской области, попав по объектам гражданской и критической инфраструктуры. В нескольких районах после ударов вспыхнули пожары, о чем проинформировали в Черниговском городском совете

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

