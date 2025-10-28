Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Киев вскоре может стать "тыловым фронтом": Сергей Флэш - о риске ударов FPV

Анастасия Заремба
28 октября 2025, 12:00
111
Российские войска работают над расширением дальности полетов FPV-дронов до 100 км в тыл, но пока наибольший риск в прифронтовых городах, считает эксперт.
Сергей Флеш
Сергей Флеш призывает улучшать коммуникацию угроз атак с гражданскими, чтобы минимизировать риски / Коллаж Главред

Украинские города на расстоянии до 70 километров от линии фронта все чаще подвергаются атакам FPV-дронов страны-агрессора России, делая войну опасной и для тыловых городов. Россияне стремятся увеличивать дальность полетов, усиливая потенциальную угрозу для гражданских лиц и инфраструктуры.

Во второй части интервью Главреду специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, какие города в ближайшее время могут стать целью для FPV-дронов и почему под угрозой даже тыловые города, помогут ли россиянам аэростаты над НПЗ и почему в Украине возникают сложности с привлечением спортивной авиации для противодействия "шахедам".

Первую часть разговора о том, почему новая российская авиабомба УМБП-5 опасна для тыловых городов и есть ли у Украины эффективные средства ПВО и РЭБ для противодействия, можно прочитать по ссылке.

видео дня

В медиа ранее распространили заявление начальника службы беспилотных систем бригады "Хартия" Игоря Райкова о том, что уже через 3–6 месяцев российские FPV-дроны могут начать преодолевать расстояние в 100 км и достигать крупных городов. Как вы оцениваете такие риски?

Мы здесь говорим не только про FPV-дроны, потому что FPV-формат сам по себе ограничивает возможности технологии. В данный момент мы фиксируем полеты, например, роторных FPV-дронов на дистанции 20–30 км — и это усугубляет проблему. Для увеличения дальности требуется большая батарея на борту, а значит — увеличение размера дрона и удорожание ударного БПЛА.

На большие расстояния у противника летают, в частности, FPV крылатого типа — например, "Молния" или "Привет-82" (разных модификаций). Такие аппараты сейчас могут летать на расстояние порядка 30–40 км, мы их фиксируем. БПЛА формата БM-35 и, например, "Ланцет" — примерно 50–60 км.

Увеличение дальности полета [FPV] до 100 км — это и наша цель, и цель противника, поскольку это позволит поражать все больше объектов в тылу. Однако возникает вопрос удорожания этих летательных средств: чтобы летать на большие расстояния, нужно использовать другие технологии передачи видео и управления, а также специализированные ретрансляторы. Соответственно, такие БПЛА должны быть большего размера, нести больше аккумуляторных батарей и при этом — большую боевую часть. То есть это возможно. Но я скорее склонен считать, что практическая дальность сейчас — порядка 60–70 км, что приближается к 100 км с учетом попутного ветра и других нюансов, ведь ветер и его направление критично влияют на дальние полеты малых БПЛА.

То есть фактически существует риск того, что такие беспилотники россияне смогут запускать, допустим, с территории Беларуси? Насколько реалистично то, о чем говорил Райков?

Нет, с территории Беларуси, я думаю, они запускать не будут. Если бы у них была такая возможность, они уже давно это делали бы. Технологии у них есть, мы уже давно видели атаки с территории Беларуси целого ряда российских БПЛА, которые поражали Краматорск, Сумы и другие города. Поэтому, скорее всего, они будут атаковать с российской территории. Единственное — они будут пытаться увеличивать дальность полетов.

Смотрите видео интервью Главреду Сергея "Флеш" Бескрестнова о российских дальнобойных FPV и применении аэростатов:

В том числе возможно использование технологии БПЛА-"матка", когда один крылатый дрон летит вперед и от него запускается роторный дрон, при этом сам первый дрон выступает в роли ретранслятора, что увеличивает дальность.

Я не думаю, что такие атаки будут массовыми, потому что текущие технологии уже позволяют достигать значительных дистанций. Если бы они могли действовать массово на большие расстояния, они бы это уже делали. Сейчас мы видим удары, но они достаточно ограничены. На дистанции 40–50 км действуют такие аппараты, как "Ланцет" и дроны V2U с искусственным интеллектом — именно такая зона работы дальних средств на данный момент.

То есть от этого вида дронов угроза для тыловых городов несколько меньше?

Да, и нам в этом могут помочь зенитные дроны, которые способны их сбивать. Крылатые ударные БПЛА — это не реактивные аппараты, они летят относительно медленно, поэтому наши зенитные дроны и комплексы ПВО имеют шанс их перехватить. Технологии перехвата у нас развиваются: мы сбиваем "шахеды", а эти БПЛА летят еще медленнее.

Я верю, что увеличение количества перехватчиков приведет к тому, что мы сможем активнее уничтожать эти БПЛА. Сейчас это все еще проблема: по нескольку штук в день — по 10–15 аппаратов типа БМ-39 (раньше их называли "Италмас") прилетают в Сумы, в Краматорск, и жители этих городов это видят средь бела дня. А если эти БПЛА долетают до целей, это показывает, что пока мы не можем на 100% эффективно противодействовать им ни силами РЭБ, ни зенитными дронами.

Мы недавно видели заявление Зеленского об увеличении экипажей боевой авиации. В экспертном сообществе уже некоторое время обсуждают необходимость применять против "шахедов" легкомоторную авиацию, а не только дроны-перехватчики. Как вы считаете, если увеличить количество экипажей боевой авиации, как это скажется на противодействии "шахедам" и на подлете к городам? Поможет ли это?

На данный момент наши вертолетчики проделывают титаническую работу и уничтожают значительное количество "шахедов". Об этой работе говорят не каждый день, потому что больше внимания уделяется новым трендам — зенитным дронам, перехватчикам и т. д. Тем не менее результаты есть: можно сбивать "шахеды" с бортов возможно, в том числе с легких самолетов, таких как Як-52. Есть пилоты в некоторых регионах Украины, которые давно выполняют подобные задачи — правда, в основном против разведывательных крылатых аппаратов: "Суперкам", "Орлан", "Зала" и тому подобное.

Работать на спортивной авиации против "шахедов" сложно потому, что "Шахед" может детонировать: корпус спортивного самолета менее защищен от осколков и взрывной волны, чем вертолет или боевой самолет.

Многие гражданские пилоты спортивных самолетов выражают готовность, они показывают, что это возможно. Не все, кстати, легкие самолеты могут так же эффективно маневрировать, как вертолеты, но ряд типов способен развивать нужную скорость. При этом пилоты должны быть хорошо подготовлены, уметь держать безопасную дистанцию, чтобы не нанести себе ущерб.

Аналогичная проблема возникает и у пилотов истребителей: "шахед" летит очень медленно по сравнению с истребителем, и пилоту трудно корректно рассчитать маневр — при детонации рядом истребитель может пострадать. С вертолетом работать проще: он может выровнять скорость и выбрать удобную позицую для атаки.

Кроме того, не везде можно открыто сбивать "шахеды": если такой аппарат движется над населенным пунктом, при стрельбе из пулемета огонь сверху несет риск поражения мирных людей на земле. Поэтому операции требуют высокой координации с наземными огневыми группами. Я прогнозирую, если этого не будет, то наши доблестные наземные пулеметчики с МВГ перестреляют нашу авиацию. Нужно четко понимать, кто летит в небе, и как-то помечать наши борта снизу. Возможно, специальными сигнальными огнями — я утрирую, но даже гирляндой — чтобы наш расчет МВГ однозначно понимал, что это спортивный самолет, а не "шахед".

Потому что в темноте и при работе в тепловизор ситуация усложняется: разные подразделения наблюдают с разных высот и направлений, и кто-то может случайно открыть огонь. Потому это риск, и он требует большой организации и слаженной работы: радиосвязи, управления и вовлечения средств ПВО, чтобы четко понимать, где летит наш самолет, а где — вражеский "шахед".

Появилась информация о том, что в некоторых районах, например, в Тульской области, планируют поднимать аэростаты с сетями для защиты от беспилотников. Насколько такая технология усложнит нам задачу по поражению целей на их территории?

Я не сторонник смеяться над любыми решениями — мы же раньше посмеивались над сетками, которые россияне вешали над дорогами; теперь и мы их ставим. Смеялись над "мангалами", которые они наваривают на машины, "ежиками" из прутьев и другими примитивными решениями против дронов — а теперь делаем похожие вещи. К сожалению, это примитивные технологии, мы смеемся над ними, вспоминая Вторую мировую войну с применением аэростатов и систем заграждения, но если это работает и поможет защищать объекты — почему нет?

Почему это может работать? Дальнобойные ударные БПЛА, которые летают по заранее проложенному маршруту и не управляются в реальном времени, движутся по сигналам спутниковой навигации и не могут маневренно уклоняться от появившихся сетей и аэростатов — они просто летят к цели.

Вопрос в том, как все это будет реализовано технически: как будут развешивать сети, как наполнять аэростаты газом и периодически его менять (он улетучивается). То есть у меня больше скепсиса вызывает то, как это будет устроено и какую площадь реально можно закрыть такими заграждениями. Хотя я уже видел решения, когда хотя видел решения, где аэростатическими сетями пытались закрывать целые села.

Например, в Белгородской области сетями завешивали многоэтажку — не понимаю, насколько это эффективно в масштабах, которые нужны. Это все нужно как-то развернуть по большой площади. Так что да, они будут пробовать проводить такие меры: уже сейчас некоторые НПЗ и другие объекты обвешивают "ежиками", сетками и прочими подручными средствами.

Кстати, есть и более технологичное решение — "вертикальное минирование". Представьте тысячу мелких дронов (как в демонстрациях из Китая). При сигнале воздушной тревоги они одновременно поднимаются стеной и формируют так называемую вертикальную стену минирования: один дрон взрывается, рядом занимают позицию другие дроны, и так далее. Это роевое решение — теоретически известно в мире, но на практике мне не встречались примеры его успешного применения в боевых условиях.

Проблема в том, что для этого требуется большое количество подготовленных дронов, инфраструктура для их хранения и запуска, а также готовые сценарии управления — это все ресурсозатратно. Тем не менее с технологической точки зрения это выглядит более перспективно, чем аэростаты.

Если говорить о защите украинских объектов: атаки по тыловым городам и инфраструктуре не прекращаются. Каковы наши перспективы в отношении того, чтобы максимально себя обезопасить?

Я уже говорил и снова обращаюсь ко всем: война сегодня — это не только линия фронта. Я называю это "тыловыми фронтами". Это те территории, где вроде бы нет военных действий, но удары наносятся постоянно — в одностороннем порядке, со стороны Российской Федерации.

В зоне риска — Черниговская, Сумская, Харьковская области. Все, что граничит с РФ, сейчас находится под атаками. Россияне продолжают уничтожать объекты — мобильную связь, логистику, склады, производство, железные дороги — превращая эти территории в непригодные для жизни ни для военных, ни для гражданских.

Поэтому здесь большую роль играет вовлечение гражданского населения в процесс информирования об угрозах, чтобы каждый житель села понимал, что происходит. Россияне не различают военных и гражданских. Если летит ударный одноразовый БПЛА, который не может вернуться обратно, и оператор не видит военную цель, он без раздумий ударит по гражданской машине — чтобы не тратить заряд впустую.

Были случаи, когда они били по желтым автобусам с надписью "Дети", по машинам ДТЭК, которые ехали чинить трансформатор на какой-то хутор, чтобы у бабушки был свет. Это не военные цели — это ремонтные бригады, которые просто работают где-то в селе.

Наши граждане должны понимать: эта война касается каждого. Нужно быть внимательнее, смотреть по сторонам. Особенно это касается водителей логистического транспорта. Ведь если дрон отследит путь грузовика, он может выйти на склад продукции или завод. И не обязательно это военный объект — они бьют по ключевой инфраструктуре.

Любой водитель топливозаправщика, который везет горючее, фактически может привести дрон к хранилищу топлива. Поэтому водители и работники гражданской логистики должны осознавать, что они теперь тоже в зоне риска. В радиусе 50, 70, 100 км от фронта им нельзя чувствовать себя в безопасности.

Вовлечение гражданских в процесс информирования критически важно — от этого напрямую зависит уровень наших потерь. Мы должны его минимизировать. И, безусловно, такие удары будут продолжаться по прифронтовым городам — окраины (и не только) Харькова, Запорожья, Сумы, Краматорск, Славянск, Чернигов, Шостка — все они находятся в зоне риска.

Киев в перспективе (или любой другой город, который расположен еще западнее) может стать такой зоной риска?

Да. Например, сейчас мы видим так называемые Mesh-сети, когда россияне используют "шахеды" с онлайн-управлением. Они применяют специальные китайские радиомодемы, которые позволяют формировать цепочку управления между дронами.

Понятно, что российский оператор не может управлять беспилотником онлайн на больших расстояниях — земная поверхность искривляется, радиоволны затухают. Но создавая в воздухе цепочку из БПЛА, они фактически увеличивают дистанцию, на которой могут достигать своих целей. Об этом тоже нужно думать — о противодействии таким системам, которые они сейчас активно развивают. Мы в последнее время активно фиксируем их работу в этом направлении. Но будем бороться. Это очередной вызов для нас со стороны противника.

О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

БПЛА Масштабная ракетная атака на энергетику FPV Сергей Флэш Бескрестнов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ход пойдут "Фламинго": Зеленский раскрыл стратегию дальнобойных ударов Украины

В ход пойдут "Фламинго": Зеленский раскрыл стратегию дальнобойных ударов Украины

12:25Война
Киев вскоре может стать "тыловым фронтом": Сергей Флэш - о риске ударов FPV

Киев вскоре может стать "тыловым фронтом": Сергей Флэш - о риске ударов FPV

12:00Интервью
Ушел в СОЧ - лишился имущества: в Раде хотят ужесточить наказание за самоволку

Ушел в СОЧ - лишился имущества: в Раде хотят ужесточить наказание за самоволку

11:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

Последние новости

13:25

Вкус детства: рецепт вкуснейшего десерта из чернослива за 15 минут

13:16

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

13:10

Дмитрий Комаров отважился на серьезный поступок - что он сделал

12:53

Погода будет контрастной: Украину накроют дожди, а потом потеплеет

12:51

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцевНакроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев
12:29

Собаки из Чернобыля удивили волонтеров: что необычного в их внешнем виде (фото)

12:25

В ход пойдут "Фламинго": Зеленский раскрыл стратегию дальнобойных ударов Украины

12:14

"В обычном арендованном жилье": в какой стране живет София Ротару

12:08

"Держим вместе украинскую волну!": Михаил Поплавский об украинском языке и генетическом коде нации актуально

Реклама
12:00

Киев вскоре может стать "тыловым фронтом": Сергей Флэш - о риске ударов FPV

11:55

Телеканал 2+2 начал съемки нового детективно-комедийного сериала "Таксист"

11:50

"Нужно применять все": Зеленский рассказал, почему Шахеды стали смертоноснее, чем баллистика

11:31

"Две аварии случилось": Киркоров сделал неожиданное признание

11:17

Ушел в СОЧ - лишился имущества: в Раде хотят ужесточить наказание за самоволку

10:40

"Конкурентку не пустить": Таисия Повалий "взялась" за известную украинскую певицу

10:31

"Путин будет делать все": Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

10:28

Китайский гороскоп на завтра 29 октября: Драконам - потери, Собакам - сплетни

10:28

Полное расписание трансляций 1/8 финала Кубка Украины: где смотреть матчи

10:26

"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

10:21

Контрацепция и интимное здоровье для женщин: как подобрать оптимальный метод новости компании

Реклама
10:03

В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

10:00

Пугачева и Галкин выбрали новую страну - куда они переезжают

09:49

Россияне ударили по Черниговщине: поврежден объект критической инфраструктуры и база отдыхаФото

09:34

Почему 29 октября нельзя с грустью смотреть в зеркало: какой церковный праздник

09:31

Ольга Сумская поддержала украинцев в критике Натальи Сумской - детали

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 октября (обновляется)

09:18

В Японии нашли замену солнечным панелям: обскакали США и Китай

09:12

В Украине с 2026 года меняют условия выхода на пенсию: что нужно знать

09:09

В Украине произошло землетрясение: где именно трясло

09:00

Будет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести Путина

08:22

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Усилить давление на Путина": Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму

08:10

Путин отдал приказ: армия РФ спешно пошла в наступление на ключевой город

08:10

Как бобры стали упорно прогрызать плотину Белгородского водохранилищамнение

07:24

Прорыв дамбы в Белгородской области: эксперт сказал, есть ли угроза Украине

06:38

Венгрия хочет создать в ЕС антиукраинский альянс с Чехией и Словакией – СМИ

06:10

Шантаж не сработал: Кремль начал истерически вопить накануне встречи Трампа и Симнение

05:46

Гороскоп на завтра 29 октября: Львам - приятная неожиданность, Стрельцам - путешествие

05:15

Внук Аллы Пугачевой отверг отношения с россиянками — что произошло

04:30

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

Реклама
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух щенков за 51 секунду

02:55

Конец октября будет сложным для трех знаков зодиака: о чем предупреждают астрологи

01:58

Напряжение на фронте растет: в Генштабе рассказали, какие направления под угрозой

01:30

Ведущий Женя Фешак остался один - что произошло

00:51

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить сторонойВидео

00:24

"Замечательные люди": Трамп назвал лучших кандидатов в президенты США в 2028 году

27 октября, понедельник
23:50

Звезда Квартала 95 высказался о беременности жены: "Была история"

23:47

Некоторые украинцы получат "специальные" зарплаты: кого затронут изменения

23:22

10 снов, предвещающих богатство и удачу

23:14

Санкции в действии: российский "Лукойл" распродает активы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять