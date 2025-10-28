РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

Российские оккупанты готовятся к новому массированному обстрелу. Враг накапливает ударные дроны и снаряжает самолеты ракетами. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В период с 20 октября по 28 октября россияне применили около 1122 дронов. По состоянию на 28 октября у врага может быть на пусковых локациях около 700 ударных дронов и еще около 500 находятся на складах.
"При условии ориентировочного производства 230× БпЛА в сутки можем сделать вывод, что за 9 дней, враг изготовил 2070× БпЛА имитационного и ударного типов, а значит накопил ориентировочно 948× ударных БпЛА "Герань-2/3", имитационных БпЛА "Гербера/Пародия", - пишут мониторы.
Они также отмечают, что враг готовится к запуску ракет "Искандер-М" и "KN-23" в Брянской, Воронежской и Ростовской областях.
К тому же россияне уже завершили подготовку стратегической авиации к массированному ракетному обстрелу. Российские самолеты Ту-95МС и Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-101 и Х-55СМ.
"Ожидается нанесение удара в ближайшие дни, предварительное предупреждение еще будет действовать в течение ночи, новых не поступало. Целями для ударов станут объекты энергетической инфраструктуры Украины (ТЭС, ГЭС, Трансформаторные станции, и так далее). + не исключено нанесение ударов по объектам ВПК Украины и предприятиям которые поддерживают Украинскую экономику", - говорится в сообщении.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред