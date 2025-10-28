Грозит ли Украине дефицит лекарств после удара РФ по огромному фармскладу: что говорят в Минздраве

Недавний удар по предприятию стал вторым в этом году.

Возможен ли дефицит лекарств в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik, pixabay

В ночь на субботу, 25 октября, российская ракета разрушила офис и склад одного из ключевых фармацевтических дистрибьюторов Украины - компании "Оптима-Фарм". Несмотря на масштабные потери, дефицита лекарств в стране не ожидается.

"Враг постоянно пытается нас ослабить, но ему это не удастся", - заявил заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов в эфире телемарафона, пишет "РБК-Украина".

По его словам, разрушенный объект был действительно огромным складом, который обеспечивал около 20% месячного запаса медикаментов по всей Украине.

Компания, которая уже второй раз за год подверглась удару, заранее подготовила резервный буферный склад. Именно он теперь перебирает на себя логистические потоки, которые ранее шли через уничтоженную площадку. Поэтому Адаманов подчеркнул, что дефицита лекарств в стране не предвидится.

Другие фармдистрибьюторы также оперативно реагируют: "перенастраивают свои маршруты, чтобы подставить плечо и помочь перекрыть те регионы, которые перекрывал этот склад", - добавил замминистра.

Впрочем, временные задержки в поставках все же возможны. Из-за разрушения офиса компании понадобится около двух недель на перенастройку операций.

В случае критических потребностей, страна имеет запас гуманитарной помощи от международных фармкомпаний. Она покрывает самые неотложные запросы, в частности по антибиотикам, инсулинам и онкопрепаратам.

Напомним, в результате удара РФ был уничтожен склад фармацевтического дистрибьютора площадью около 29 тысяч квадратных метров, а размер финансовых потерь может достигать до 100 миллионов долларов.

Компания "Оптима-Фарм" уже длительное время успешно функционирует на украинском фармацевтическом рынке. Ее основная деятельность заключается в оптовом приобретении и реализации медицинских препаратов и изделий медицинского назначения.

