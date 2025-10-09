Пролоббированные одним из производителей изменения привели к росту цен на лекарства и сокращению налоговых поступлений - эксперт

https://glavred.info/ukraine/prolobbirovannye-odnim-iz-proizvoditeley-izmeneniya-priveli-k-rostu-cen-na-lekarstva-i-sokrashcheniyu-nalogovyh-postupleniy-ekspert-10705061.html Ссылка скопирована

Антимонопольный комитет Украины рискует стать очередным инструментом в корпоративных войнах фармпроизводителя "Дарница". Такое мнение высказал журналист и эксперт Сергей Лямец, комментируя решение АМКУ открыть дело против аптечных сетей.

По словам Лямца, формально регулятор заявил о якобы возможном "сговоре" аптек, которые якобы "ограничивали продажу" препаратов "Дарницы". Однако фактически, отмечает эксперт, речь идет о попытке "Дарницы" использовать государственный орган для давления на рынок.

"Дарница решила прибегнуть к старой схеме - надавить на несогласных через АМКУ. Формально - за "сговор аптек", а по сути - потому, что украинцы не хотят покупать дорогие таблетки этого производителя", - заявил Лямец.

видео дня

Он напомнил, что нынешний конфликт берет начало с инициативы совладелицы компании Екатерины Загорий, которая в 2022 году публично обвинила аптечные сети в завышении цен. После этого "Дарница", по словам журналиста, "сымитировала снижение цен на несколько десятков позиций для создания положительного имиджа". На остальные же препараты цены производителя выросли.

"Сейчас мы видим финал - рынок в хаосе, Минздрав молчит, а АМКУ рискует повторить судьбу предыдущих "жертв" корпоративных игр Дарницы", - подытожил Лямец.

Ранее "Дарница" уже инициировала аналогичное расследование против Борщаговского химико-фармацевтического завода, обвиняя его в "промышленном шпионаже". Тогда дело также имело признаки коммерческого конфликта, замаскированного под "борьбу за честность".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред