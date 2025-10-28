Россияне ударили по Черниговщине: поврежден объект критической инфраструктуры и база отдыха (фото)

Оккупанты попали по гражданской инфраструктуре Новгорода-Северского тремя ударными дронами.

Пожар после атаки российских БпЛА на Черниговщину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Основное:

Дроны РФ атаковали Черниговщину, вызвав пожары на гражданских объектах

В Чернигове, Корюковском и Новгород-Северском районах зафиксировано попадание

В Новгород-Северском районе пострадала пожилая женщина, еще одну спасли во время тушения пожара

В ночь на 28 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами на Черниговскую область, попав по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

В результате ударов в нескольких районах вспыхнули пожары. Об этом сообщили в Черниговском городском совете.

Чернигов

По их информации, один из дронов попал в критический объект города. Загорелась хозяйственная постройка, которую оперативно потушили. Пострадавших нет.

Корюковский район

ГСЧС сообщает о попадании по инфраструктурному объекту. Пожар ликвидировали без жертв.

Новгород-Северский район

Больше всего пострадало административное здание и база отдыха "Чексил-Ярославная".

Около 22:30 27 октября три ударных дрона попали по гражданским сооружениям. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину 1958 года рождения. Еще одна пожилая женщина получила ранения на территории базы, где также вспыхнул пожар.

По словам начальника Новгород-Северской РВА Александра Селиверстова, атака была целенаправленной - оккупанты били именно по гражданским объектам.

