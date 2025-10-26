Укр
Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

Юрий Берендий
26 октября 2025, 18:56
Российские войска атаковали микроавтобус в Сумской области, нанеся прицельный удар по мирным жителям - среди раненых есть ребенок, сообщили в ОВА.
Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми
Россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми / Коллаж: Главред, фото: Сумская ОГА, Сумская областная прокуратура

О чем говорится в материале:

  • Россияне атаковали микроавтобус с людьми на Сумщине
  • Общественный транспорт, который ехал в Сумы - выгорел дотла

Российский беспилотник попал в микроавтобус на трассе неподалеку Николаевской сельской общины на Сумщине. В результате атаки есть раненые, среди них - ребенок. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Григоров сообщил, что враг нанес прицельный удар по пассажирскому транспорту, фактически по мирным людям.

По предварительным данным, ранены пять человек, среди них - несовершеннолетний ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Всех раненых оперативно эвакуировали с места обстрела. Микроавтобус, который направлялся в направлении Сум, полностью сгорел.

"На этом участке трассы не должен был двигаться рейсовый транспорт - для перевозок определены другие маршруты. Все обстоятельства происшествия выясняем", - говорится в сообщении.

Сумская областная прокуратура отметила, что было начато следствие по факту атаки БпЛА по микроавтобусу в Сумском районе.

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

По предварительным данным, 26 октября 2025 года около 16:50 российский беспилотник атаковал рейсовый микроавтобус, который двигался по трассе Сумы-Белополье. В салоне находились пятеро пассажиров и водитель, все они получили ранения различной степени тяжести. Правоохранители и прокуроры фиксируют последствия обстрела, а расследование проводит следственное управление полиции Сумского района.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике усилились - эксперт раскрыл, чего ждать украинцам зимой

Напомним, как писал Главред, длительные отключения электроэнергии зимой могут стать вполне возможными, особенно если зима будет холодной - в таком случае украинцы рискуют оставаться без света до 20 часов. Об этом сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он напомнил, что в прошлом году подобный сценарий не реализовался только благодаря теплой зиме, однако при обычных температурах такая ситуация может стать реальностью.

Эксперт отметил, что речь идет не о постоянных отключениях, но во время сильных морозов или перегрузки энергосистемы продолжительность обесточиваний может существенно возрасти.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 октября российские войска совершили атаку на Киев. В результате попадания в многоэтажный дом погибли Анастасия Маслий и ее мать. О трагедии сообщили в Киево-Печерском лицее №171 "Лидер", выпускницей которого была Анастасия.

Кроме того, 26 октября, около 11:45 в Кривом Роге произошел взрыв - над городом поднялся густой дым. Враг нанес удар по городу КАБом.

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий отметил, что российские войска сосредоточили свои удары на объектах энергетической инфраструктуры в трех приграничных областях - Черниговской, Сумской и Харьковской. Об истинной цели этих атак рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Об источнике: Сумская ОГА (ОГА)

Сумская областная государственная администрация - местная государственная администрация Сумской области. В связи с широкомасштабным вторжением России 24 февраля 2022 года приобрела статус военной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумы Сумская область
