Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

О чем говорится в материале:
- Россияне атаковали микроавтобус с людьми на Сумщине
- Общественный транспорт, который ехал в Сумы - выгорел дотла
Российский беспилотник попал в микроавтобус на трассе неподалеку Николаевской сельской общины на Сумщине. В результате атаки есть раненые, среди них - ребенок. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Григоров сообщил, что враг нанес прицельный удар по пассажирскому транспорту, фактически по мирным людям.
По предварительным данным, ранены пять человек, среди них - несовершеннолетний ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Всех раненых оперативно эвакуировали с места обстрела. Микроавтобус, который направлялся в направлении Сум, полностью сгорел.
"На этом участке трассы не должен был двигаться рейсовый транспорт - для перевозок определены другие маршруты. Все обстоятельства происшествия выясняем", - говорится в сообщении.
Сумская областная прокуратура отметила, что было начато следствие по факту атаки БпЛА по микроавтобусу в Сумском районе.
Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.
По предварительным данным, 26 октября 2025 года около 16:50 российский беспилотник атаковал рейсовый микроавтобус, который двигался по трассе Сумы-Белополье. В салоне находились пятеро пассажиров и водитель, все они получили ранения различной степени тяжести. Правоохранители и прокуроры фиксируют последствия обстрела, а расследование проводит следственное управление полиции Сумского района.
Удары РФ по энергетике усилились - эксперт раскрыл, чего ждать украинцам зимой
Напомним, как писал Главред, длительные отключения электроэнергии зимой могут стать вполне возможными, особенно если зима будет холодной - в таком случае украинцы рискуют оставаться без света до 20 часов. Об этом сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Он напомнил, что в прошлом году подобный сценарий не реализовался только благодаря теплой зиме, однако при обычных температурах такая ситуация может стать реальностью.
Эксперт отметил, что речь идет не о постоянных отключениях, но во время сильных морозов или перегрузки энергосистемы продолжительность обесточиваний может существенно возрасти.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 октября российские войска совершили атаку на Киев. В результате попадания в многоэтажный дом погибли Анастасия Маслий и ее мать. О трагедии сообщили в Киево-Печерском лицее №171 "Лидер", выпускницей которого была Анастасия.
Кроме того, 26 октября, около 11:45 в Кривом Роге произошел взрыв - над городом поднялся густой дым. Враг нанес удар по городу КАБом.
Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий отметил, что российские войска сосредоточили свои удары на объектах энергетической инфраструктуры в трех приграничных областях - Черниговской, Сумской и Харьковской. Об истинной цели этих атак рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Об источнике: Сумская ОГА (ОГА)
Сумская областная государственная администрация - местная государственная администрация Сумской области. В связи с широкомасштабным вторжением России 24 февраля 2022 года приобрела статус военной администрации, пишет Википедия.
