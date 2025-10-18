Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Вокзал, детский сад и АЗС: в Сумах куча прилетов, есть пострадавшие

Ангелина Подвысоцкая
18 октября 2025, 19:20
198
Российские оккупанты массированно атаковали Сумы ударными дронами.
нападение на Сумы
Россияне атаковали Сумы дронами / Коллаж: Главред, фото: Кордон.медиа

Российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками. Город был под атакой весь день. Вследствие этого есть "прилеты". Видео с мест попадания уже разлетелись в Сети.

Сначала под атакой оккупантов была автозаправка в спальном районе города. Об этом отметил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

видео дня
  • Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Сумская ОВА
  • Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Суспільне
  • Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Суспільне
  • Удар по АЗС в Сумах
    Удар по АЗС в Сумах фото: Суспільне

В результате взрыва были повреждены автомобили и здание заправки. Также известно, что пострадали две женщины в возрасте 51 и 53 года.

Смотрите видео с места удара по АЗС:

удар по Сумам
Россияне атаковали Сумы / фото: скриншот

Впоследствии россияне ударили по детскому саду. Ударный дрон попал прямо во двор учебного заведения. В результате был разрушен павильон и детская площадка, на которой всегда играли дети. К счастью, детей в субботу не было на территории детского сада, никто не пострадал.

Смотрите видео с места удара по детскому саду:

удар по Сумам
Россияне атаковали Сумы / фото: скриншот

Местные СМИ сообщают о том, что на территории детского сада нашли металлические шарики, которыми был начинен беспилотник. Таким образом враг хотел поразить как можно больше людей.

  • Удар по детскому саду в Сумах
    Удар по детскому саду в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по детскому саду в Сумах
    Удар по детскому саду в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по детскому саду в Сумах
    Удар по детскому саду в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по детскому саду в Сумах
    Удар по детскому саду в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по детскому саду в Сумах
    Удар по детскому саду в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по детскому саду в Сумах
    Удар по детскому саду в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по детскому саду в Сумах
    Удар по детскому саду в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по детскому саду в Сумах
    Удар по детскому саду в Сумах фото: Суспільне
  • Удар по детскому саду в Сумах
    Удар по детскому саду в Сумах фото: Суспільне
  • Удар по детскому саду в Сумах
    Удар по детскому саду в Сумах фото: Сумская ОВА
  • Удар по детскому саду в Сумах
    Удар по детскому саду в Сумах фото: Сумская ОВА

Враг попал также в железнодорожный вокзал.

"Взрывной волной повреждены окна в пассажирских вагонах и здании вокзала, но, предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

  • Удар по вокзалу в Сумах
    Удар по вокзалу в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по вокзалу в Сумах
    Удар по вокзалу в Сумах фото: Кордон.медиа
  • Удар по вокзалу в Сумах
    Удар по вокзалу в Сумах фото: Сумская ОВА

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 16 октября РФ нанесла ракетно-дроновой удар по Украине, пострадала энергетическая инфраструктура. Враг атаковал объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области.

Осенью 2025 года РФ ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, применяя "Шахеды" с кассетными боеприпасами и повторные атаки на спасателей и энергетиков. В ночь на 16 октября под удар попали Винницкая, Сумская, Полтавская и Харьковская области, а в Нежине ранен один человек.

Кроме этого, в ночь на 17 октября и утром пятницы российская армия атаковала ряд украинских областей, в частности Сумы, Херсон, Кривой Рог и Новгород-Северский. По данным Воздушных сил, с 20:00 16 октября враг применил около 70 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумы Сумщина Сумская область вторжение России атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Снег уже приближается: украинцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время

Снег уже приближается: украинцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время

19:37Синоптик
Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

19:26Украина
Вокзал, детский сад и АЗС: в Сумах куча прилетов, есть пострадавшие

Вокзал, детский сад и АЗС: в Сумах куча прилетов, есть пострадавшие

19:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

Китайский гороскоп на завтра 19 октября: Тиграм - вина, Собакам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 19 октября: Тиграм - вина, Собакам - обиды

Путин пошел ва-банк: в Раде назвали единственное условие остановки войны

Путин пошел ва-банк: в Раде назвали единственное условие остановки войны

Последние новости

19:37

Снег уже приближается: украинцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время

19:26

Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

19:20

Вокзал, детский сад и АЗС: в Сумах куча прилетов, есть пострадавшиеФото

19:10

Цена каждого месяца упрямства Путина для РФ стремительно растётмнение

18:28

Сгорели дотла 11 резервуаров: СМИ о деталях мощного удара по НПЗ в Феодосии

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
18:15

Распад "империи" Путина: назван прогноз будущего РоссииВидео

17:54

Графики отключения света вернулись: в каких областях пропал свет

17:33

Визит в США не оправдал надежд Зеленского: неожиданные слова Мерца о капитуляции

17:11

"Любоваться твоей красотой": у Игоря Крутого появилась молодая женщина

Реклама
17:07

"Кнут" для Путина: друг Трампа назвал способ посадить главу Кремля за переговоры

16:48

Больше в два раза: Лорак засветила свежее фото дочери

16:40

Пошел по стопам Ротару: внук-беглец звезды рассекретил, где живет сейчас

16:37

"Трусит" уже больше недели: влупила затяжная магнитная буря

16:29

Имеют "фору" от Вселенной: ТОП-3 даты рождения, несущие благословение предков

16:29

Путин публично унизил Симоньян: как она отреагировала

16:22

Гарантии для Украины: Буданов сделал важное заявление и назвал главное условие

16:01

Гороскоп Таро на завтра 19 октября: Близнецам - ждать, Весам - удача

15:58

Как сейчас выглядит Мэтт Леблан: Джои из "Друзей" изменился до неузнаваемости

15:57

Путин пошел ва-банк: в Раде назвали единственное условие остановки войны

15:52

Уже на 37% дороже: у украинцев округляются глаза из-за роста цен на ключевой овощ

Реклама
14:40

Как понять, что коту холодно: ветеринары дали важное объяснение хозяевам

14:39

Могут ли оккупанты выйти на Днепр: раскрыта ключевая цель РФ на фронтеВидео

14:38

Путин напуган: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о Tomahawk

14:35

Одна таблетка - и растения попрут в рост: как приготовить удобрение для цветов

14:06

Больной король Чарльз жестко решил судьбу родного брата - детали

13:46

Старая газета против холода, грязи и запахов: 13 лайфхаков, которые реально работают

13:43

Часто не увидишь: для чего нужен странный дорожный знак треугольник с точками

13:30

У Трампа сделали резкое заявление и назвали условие завершения войны

13:28

В Украине стремительно дешевеет ценный овощ: сколько можно сэкономить, пока не поздно

13:10

Папина дочь: Стоцкая показала новое фото дочки-копии Киркорова

13:04

"Во время войны?": "Мисс Украина" попала в скандал на "Холостяке"Видео

12:53

Застали еще динозавров: в Украине растут уникальные и редкие деревьяВидео

12:34

Что сказал Трамп Зеленскому по Tomahawk и другим вооружениям: СМИ узнали детали

12:06

Пьяный водитель может быть не виновным: украинский суд принял неожиданное решение

11:52

Осенняя посадка черной смородины без ошибок: что нужно положить в ямуВидео

11:38

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел РоссииВидео

11:37

Розовая шляпа, девушка на лимузине и лимоны: мемы про "Холостяк" взорвали сеть

11:04

Как сделать устаревшие деревянные шкафы более современными: Топ-8 способов

10:52

Цены растут несколько недель подряд: в Украине безумно подорожал один продукт

10:47

Китайский гороскоп на завтра 19 октября: Тиграм - вина, Собакам - обиды

Реклама
10:34

Землю снова накроет масштабная вспышка: какими будут магнитные бури на выходные

10:21

"Мама не разговаривала со мной": Цимбалюк раскрыл причину двух разводов

10:05

Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

09:45

Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая

09:01

Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, деталиФотоВидео

08:59

Путин готовится волнами атаковать Украину: в ГУР предупредили украинцев

08:10

Прогноз о войне на 2026 год – к чему готовиться Украине и Россиимнение

08:05

Реальные переговоры с РФ: Зеленский сказал, какой вопрос будет самым сложным

06:10

Переговоры о мире: на что действительно нужно обращать вниманиемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со старушкой за 51 секунду

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять