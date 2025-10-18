Вокзал, детский сад и АЗС: в Сумах куча прилетов, есть пострадавшие

Российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками. Город был под атакой весь день. Вследствие этого есть "прилеты". Видео с мест попадания уже разлетелись в Сети.
Сначала под атакой оккупантов была автозаправка в спальном районе города. Об этом отметил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.
В результате взрыва были повреждены автомобили и здание заправки. Также известно, что пострадали две женщины в возрасте 51 и 53 года.
Смотрите видео с места удара по АЗС:
Впоследствии россияне ударили по детскому саду. Ударный дрон попал прямо во двор учебного заведения. В результате был разрушен павильон и детская площадка, на которой всегда играли дети. К счастью, детей в субботу не было на территории детского сада, никто не пострадал.
Смотрите видео с места удара по детскому саду:
Местные СМИ сообщают о том, что на территории детского сада нашли металлические шарики, которыми был начинен беспилотник. Таким образом враг хотел поразить как можно больше людей.
Враг попал также в железнодорожный вокзал.
"Взрывной волной повреждены окна в пассажирских вагонах и здании вокзала, но, предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 16 октября РФ нанесла ракетно-дроновой удар по Украине, пострадала энергетическая инфраструктура. Враг атаковал объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области.
Осенью 2025 года РФ ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, применяя "Шахеды" с кассетными боеприпасами и повторные атаки на спасателей и энергетиков. В ночь на 16 октября под удар попали Винницкая, Сумская, Полтавская и Харьковская области, а в Нежине ранен один человек.
Кроме этого, в ночь на 17 октября и утром пятницы российская армия атаковала ряд украинских областей, в частности Сумы, Херсон, Кривой Рог и Новгород-Северский. По данным Воздушных сил, с 20:00 16 октября враг применил около 70 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других.
Другие новости:
- Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление
- Массированные удары были по трем областям: РФ пытаются уничтожить газовую инфраструктуру
- В Раде заинтриговали заявлением об ударах по Крымскому мосту - чего ждать
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред