15 шахедов и куча взрывов: Чернигов под массированным обстрелом РФ

Власти призывают местных жителей находиться в укрытиях из-за вражеской атаки.

https://glavred.info/war/15-shahedov-i-kucha-vzryvov-chernigov-pod-massirovannym-obstrelom-rf-10709903.html Ссылка скопирована

Чернигов под массированным обстрелом РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Российские оккупанты атаковали Чернигов большим количеством ударных дронов. В городе прогремели мощные взрывы. Это подтвердили Воздушные силы ВСУ.

Известно, что дроны летели в сторону Чернигова и Гончаровского.

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижанский сначала отметил, что в городе работали силы ПВО. Впоследствии он добавил, что недалеко от города было зафиксировано падение "Шахеда".

видео дня

"Находитесь в безопасных местах, атака шахедов на город продолжается", - написал он.

СМИ отмечают, что в город атаковало около 15 "Шахедов", гремели мощные взрывы.

Новость допоняется ...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред