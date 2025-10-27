15 шахедов и куча взрывов: Чернигов под массированным обстрелом РФ

Российские оккупанты атаковали Чернигов большим количеством ударных дронов. В городе прогремели мощные взрывы. Это подтвердили Воздушные силы ВСУ.
Известно, что дроны летели в сторону Чернигова и Гончаровского.
Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижанский сначала отметил, что в городе работали силы ПВО. Впоследствии он добавил, что недалеко от города было зафиксировано падение "Шахеда".
"Находитесь в безопасных местах, атака шахедов на город продолжается", - написал он.
СМИ отмечают, что в город атаковало около 15 "Шахедов", гремели мощные взрывы.
Новость допоняется ...
