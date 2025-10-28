Укр
ВСУ нашли слабые места РФ на фронте и добились неожиданных успехов – Forbes

Алексей Тесля
28 октября 2025, 18:29
Российским оккупационным войскам становится всё сложнее удерживать ранее захваченные территории.
ВСУ противостоят оккупантам РФ

Главное:

  • Успех ВСУ демонстрирует уязвимость российской наступательной тактики
  • РФ продвигается вперёд, но не способна закрепиться на новых позициях

Украинские силы обороны недавно освободили село Кучеров Яр на Покровском направлении в Донецкой области.

В ходе операции украинские военные взяли в плен около 50 российских солдат, а над селом вновь поднят украинский флаг, пишет Forbes.

Почему важен успех ВСУ на востоке

Эта победа имеет стратегическое значение для контроля над районом вокруг Доброполья и демонстрирует уязвимость российской наступательной тактики. Российским войскам становится всё сложнее удерживать ранее захваченные территории.

Издание отмечает, что линия фронта Украины растянулась примерно на тысячу километров. Из-за ограниченных людских и материальных ресурсов Силам обороны приходится сосредотачиваться на защите отдельных направлений. В результате регулярных атак россиянам иногда удаётся частично продвигаться на отдельных участках, однако значительных успехов за последний год они не добились.

Как работают украинские дроны

Одним из факторов, повлиявших на ситуацию, стало увеличение производства в Украине FPV-дронов и оптоволоконных беспилотников с усовершенствованными технологиями.

В статье говорится, что украинские беспилотники формируют так называемые "зоны уничтожения" перед линиями обороны. При появлении противника дроны либо атакуют его напрямую, либо передают координаты артиллерии. Такие зоны эффективно останавливают бронетехнику и крупные формирования врага.

Эта тактика особенно результативна против механизированных штурмов, однако менее эффективна против небольших мобильных групп, которые действуют на мотоциклах или квадроциклах. Их сложнее заметить и поразить, поэтому для нейтрализации таких целей требуется больше дронов.

Почему стратегия России не действует

Forbes подчёркивает, что Россия продолжает полагаться на тактику изматывания украинских войск, жертвуя множеством солдат ради прорыва обороны. Однако в последние месяцы этот подход оказался малоэффективным.

Даже если россиянам удаётся продвинуться вперёд, они не способны закрепиться на новых позициях, поскольку украинские дроны продолжают наносить удары по тылам и линиям снабжения.

Угроза потери Покровска: мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что в ближайшей перспективе Украина рискует утратить не только Покровск. По его словам, с возможной потерей этого города уже фактически смирились. Эксперт отметил, что по планам российских войск Покровск должен был быть захвачен ещё в прошлом году, однако город продолжает держаться, несмотря на все обстоятельства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Покровске продолжаются бои, и город является главной целью для врага. По его словам, в городе находится около 200 оккупантов, которые рассредоточены по разным местам.

Как писал Главред, Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.

Об источнике: Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

