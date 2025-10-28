РФ готовит новую тактику ударов по Украине: 'Флэш' раскрыл главную опасность

Возможно использование РФ технологии БПЛА-"матка", не исключает Сергей Бескрестнов.

РФ может атаковать Украину с новой тактикой / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБр, скриншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Бескрестнова:

РФ будет пытаться увеличивать дальность ударов беспилотников

Возможно использование РФ технологии БПЛА-"матка"

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов спрогнозировал, что в ближайшее время оккупанты РФ будут пытаться увеличивать дальность полетов беспилотников в ходе ударов по Украине.

"В том числе возможно использование технологии БПЛА-"матка", когда один крылатый дрон летит вперед и от него запускается роторный дрон, при этом сам первый дрон выступает в роли ретранслятора, что увеличивает дальность", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что такие атаки не будут массовыми, потому что текущие технологии уже позволяют достигать значительных дистанций.

"Если бы они могли действовать массово на большие расстояния, они бы это уже делали. Сейчас мы видим удары, но они достаточно ограничены. На дистанции 40–50 км действуют такие аппараты, как "Ланцет" и дроны V2U с искусственным интеллектом — именно такая зона работы дальних средств на данный момент", - добавил Бескрестнов.

В чем опасность ударов РФ: мнение эксперта

Эксперт по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что сейчас украинские военные фиксируют полёты роторных FPV-дронов на расстоянии до 20–30 километров, что значительно усложняет ситуацию. На более дальних дистанциях российская армия использует FPV-дроны крылатого типа — такие как "Молния" или "Привет-82" в разных модификациях.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

