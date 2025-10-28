РФ может ударить по "слабому месту" Киевской ГЭС, "будет беда" – прогноз

Россия вполне может попытаться разрушить дамбу в Вышгороде, не исключает Олег Жданов.

РФ может ударить по Киевской ГЭС / Коллаж: Главред, Фото: Facebook./Ukrhydroenergo, скриншот

Важное из заявлений Жданова:

Россия вполне может попытаться разрушить дамбу в Вышгороде

РФ может нанести удар по слабому месту Киевской дамбы

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос об угрозе нанесения страной-агрессором РФ удара по дамбе или шлюзу в районе Вышгорода Киевской области.

"Да, Россия вполне может попытаться разрушить дамбу в Вышгороде. Особенно с учетом того, как снижается эффективность нашего ПВО, эта вероятность довольно высока. Потому большой вопрос – сможем ли мы отбиться при атаке на дамбу Киевского водохранилища", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что ранее РФ уже била по ГЭС в Вышгороде, однако тогда целью врага был в основном машинный зал, а по шлюзу удары не наносились.

"Поэтому, к сожалению, такая угроза есть. Все будет зависеть от того, чем россияне будут бить. Если баллистикой, то может случиться беда", - предупредил он.

По словам собеседника, сейчас россияне увидели, как именно украинская армия повредила дамбу и шлюз в Белгородской области.

"Они могут это повторить и тоже нанести удар по слабому месту Киевской дамбы. Точно так же мы в свое время начали применять легкомоторную авиацию для борьбы с "шахедами" – и Россия уже покупает целые эскадрильи Як-52 и устанавливает пулеметы, чтобы бороться с нашими дронами. Поэтому вполне возможен ответный удар по дамбе Киевского водохранилища", - добавил Жданов.

Прорыв дамбы на Белгородщине: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что ситуация начинает меняться не в пользу российских оккупационных войск. Причиной этого стало повреждение плотины Белгородского водохранилища. Уровень воды также повысился в реке Северский Донец, что привело к подтоплению временно оккупированных населённых пунктов Огурцово и Гатище в Харьковской области. Эти территории использовались 82-м мотострелковым полком и 138-й отдельной мотострелковой бригадой для размещения и накопления личного состава и техники.

Ранее сообщалось о том, что прорыв дамбы в Белгородской области России вызвал повышение уровня воды в Северском Донце на территории соседней Харьковской области. Подтопления населенных пунктов в Харьковской области пока не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после повреждения дамбы Белгородского водохранилища в России вода вышла на пойму Северского Донца. Часть российских подразделений возле Волчанска Харьковской области оказалась под угрозой подтопления, что усложнило их логистику и заставило изменить планы наступления в регионе.

Как сообщал ранее Главред, командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный как "Мадяр", подтвердил, что украинские войска нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища. Сейчас очевидно, что плотина больше не удерживает воду.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

