Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ может ударить по "слабому месту" Киевской ГЭС, "будет беда" – прогноз

Алексей Тесля
28 октября 2025, 16:37
127
Россия вполне может попытаться разрушить дамбу в Вышгороде, не исключает Олег Жданов.
Киевская ГЭС
РФ может ударить по Киевской ГЭС / Коллаж: Главред, Фото: Facebook./Ukrhydroenergo, скриншот

Важное из заявлений Жданова:

  • Россия вполне может попытаться разрушить дамбу в Вышгороде
  • РФ может нанести удар по слабому месту Киевской дамбы

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос об угрозе нанесения страной-агрессором РФ удара по дамбе или шлюзу в районе Вышгорода Киевской области.

"Да, Россия вполне может попытаться разрушить дамбу в Вышгороде. Особенно с учетом того, как снижается эффективность нашего ПВО, эта вероятность довольно высока. Потому большой вопрос – сможем ли мы отбиться при атаке на дамбу Киевского водохранилища", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт напомнил о том, что ранее РФ уже била по ГЭС в Вышгороде, однако тогда целью врага был в основном машинный зал, а по шлюзу удары не наносились.

"Поэтому, к сожалению, такая угроза есть. Все будет зависеть от того, чем россияне будут бить. Если баллистикой, то может случиться беда", - предупредил он.

Киевская ГЭС инфографика
/ Инфографика Главред

По словам собеседника, сейчас россияне увидели, как именно украинская армия повредила дамбу и шлюз в Белгородской области.

"Они могут это повторить и тоже нанести удар по слабому месту Киевской дамбы. Точно так же мы в свое время начали применять легкомоторную авиацию для борьбы с "шахедами" – и Россия уже покупает целые эскадрильи Як-52 и устанавливает пулеметы, чтобы бороться с нашими дронами. Поэтому вполне возможен ответный удар по дамбе Киевского водохранилища", - добавил Жданов.

Прорыв дамбы на Белгородщине: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что ситуация начинает меняться не в пользу российских оккупационных войск. Причиной этого стало повреждение плотины Белгородского водохранилища. Уровень воды также повысился в реке Северский Донец, что привело к подтоплению временно оккупированных населённых пунктов Огурцово и Гатище в Харьковской области. Эти территории использовались 82-м мотострелковым полком и 138-й отдельной мотострелковой бригадой для размещения и накопления личного состава и техники.

Ранее сообщалось о том, что прорыв дамбы в Белгородской области России вызвал повышение уровня воды в Северском Донце на территории соседней Харьковской области. Подтопления населенных пунктов в Харьковской области пока не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после повреждения дамбы Белгородского водохранилища в России вода вышла на пойму Северского Донца. Часть российских подразделений возле Волчанска Харьковской области оказалась под угрозой подтопления, что усложнило их логистику и заставило изменить планы наступления в регионе.

Как сообщал ранее Главред, командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный как "Мадяр", подтвердил, что украинские войска нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища. Сейчас очевидно, что плотина больше не удерживает воду.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Олег Жданов Киевская ГЭС
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина все еще может получить ракеты Tomahawk, но есть условие - нардеп

Украина все еще может получить ракеты Tomahawk, но есть условие - нардеп

17:23Мир
Грозит ли Украине дефицит лекарств после удара РФ по огромному фармскладу: что говорят в Минздраве

Грозит ли Украине дефицит лекарств после удара РФ по огромному фармскладу: что говорят в Минздраве

17:19Украина
Снесло по меньшей мере три этажа: в Хмельницком прогремел очень сильный взрыв

Снесло по меньшей мере три этажа: в Хмельницком прогремел очень сильный взрыв

15:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

Последние новости

17:34

"Не возьмем мы Киев": больная Симоньян внезапно выдала правду про войну

17:31

Как могут определить границы Украины после войны: важное заявление Амстердама

17:19

Грозит ли Украине дефицит лекарств после удара РФ по огромному фармскладу: что говорят в Минздраве

17:16

16 тонн рухнули вниз: на концерте Виталия Козловского случился форс-мажорВидео

17:12

Зачем нужны дырки в кирпиче: секрет, о котором молчат мастера

Украина все еще может получить ракеты Tomahawk, но есть условие - нардепУкраина все еще может получить ракеты Tomahawk, но есть условие - нардеп
16:47

Наталка Денисенко ответила скандальной участнице "Холостяка" - что произошло

16:37

РФ может ударить по "слабому месту" Киевской ГЭС, "будет беда" – прогноз

16:27

В Украине нашли тайный "подземный город": что там спрятано и почему не пускают людейВидео

16:23

Разливалось за 10 км от линии фронта: как и где теперь изготавливают "Артемовское" шампанское из Бахмута

Реклама
16:12

Как приготовить идеальный завтрак из яиц: большинство допускают одну ошибку

15:57

Снесло по меньшей мере три этажа: в Хмельницком прогремел очень сильный взрывФотоВидео

15:37

"Война может закончиться раньше": Зеленский объяснил слова Туска о планах Украины

15:36

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

15:20

Превратятся в труху: как нельзя хранить дрова зимой, чтобы не остаться без тепла

15:02

Берем обычные бублики и готовим закуску на миллион: получается очень вкусно

14:49

Кого нельзя пускать в дом 29 октября: строгие запреты и приметы 29 октября

14:43

Две недели в коме: умер звезда "Полицейского с Рублевки" родом из УкраиныВидео

14:34

Российские FPV-дроны могут достичь крупных городов Украины: военный оценил риски

14:15

Искусство, духовность и партнерство: в Украине состоялся первый Культурный Давос актуально

14:13

"На развод как на праздник": жена Джигана нашла замену предателюВидео

Реклама
14:00

Пенсии под угрозой: кто из украинцев должен пройти идентификацию, чтобы не остаться без денег

13:57

В Украине находится самая длинная пещера в мире: как она выглядит

13:35

Охотится на летучих мышей, но меньше воробья: в Днепре заметили редкую птицу

13:25

Вкус детства: рецепт вкуснейшего десерта из чернослива за 15 минут

13:16

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

13:10

Дмитрий Комаров отважился на серьезный поступок - что он сделал

12:53

Погода будет контрастной: Украину накроют дожди, а потом потеплеет

12:51

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

12:29

Собаки из Чернобыля удивили волонтеров: что необычного в их внешнем виде (фото)

12:25

В ход пойдут "Фламинго": Зеленский раскрыл стратегию дальнобойных ударов Украины

12:14

"В обычном арендованном жилье": в какой стране живет София Ротару

12:08

"Держим вместе украинскую волну!": Михаил Поплавский об украинском языке и генетическом коде нации актуально

12:00

Киев вскоре может стать "тыловым фронтом": Сергей Флэш - о риске ударов FPV

11:55

Телеканал 2+2 начал съемки нового детективно-комедийного сериала "Таксист"

11:50

"Нужно применять все": Зеленский рассказал, почему Шахеды стали смертоноснее, чем баллистика

11:31

"Две аварии случилось": Киркоров сделал неожиданное признание

11:17

Ушел в СОЧ - лишился имущества: в Раде хотят ужесточить наказание за самоволку

10:40

"Конкурентку не пустить": Таисия Повалий "взялась" за известную украинскую певицу

10:31

"Путин будет делать все": Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

10:28

Китайский гороскоп на завтра 29 октября: Драконам - потери, Собакам - сплетни

Реклама
10:28

Полное расписание трансляций 1/8 финала Кубка Украины: где смотреть матчи

10:26

"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

10:21

Контрацепция и интимное здоровье для женщин: как подобрать оптимальный метод новости компании

10:03

В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

10:00

Пугачева и Галкин выбрали новую страну - куда они переезжают

09:49

Россияне ударили по Черниговской области: поврежден объект критической инфраструктуры и база отдыхаФото

09:34

Почему 29 октября нельзя с грустью смотреть в зеркало: какой церковный праздник

09:31

Ольга Сумская поддержала украинцев в критике Натальи Сумской - детали

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 октября (обновляется)

09:18

В Японии нашли замену солнечным панелям: обскакали США и Китай

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять