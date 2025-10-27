Прорыв Белгородской дамбы: в ВСУ рассказали, как подтопление влияет на фронт

В самом Волчанске ситуация сложная, россияне пытаются прорываться с запада на юг и бросают на это большие силы.

В ВСУ рассказали, как подтопление повлияет на фронт

Что сказал Виктор Трегубов:

Врагу пришлось изменить свои планы

Под угрозу подтопления попали 128-я, 116-я, 68-я и 136-я бригады россиян

После повреждения дамбы Белгородского водохранилища в России вода вышла на пойму Северского Донца. Часть российских подразделений возле Волчанска Харьковской области оказалась под угрозой подтопления, что усложнило их логистику и заставило изменить планы наступления в регионе. Об этом в эфире "Суспільного" сказал начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Некоторым бригадам стало немного труднее, потому что подтопило фактически районы их выдвижения и районы накопления силы. Очевидно, что это так или иначе сказалось на их общей боеспособности, некоторые планы им потом пришлось изменить. Это, безусловно, позитив для нас, позитив для защитников в первую очередь южно-слобожанского направления. Здесь некоторые бригады, скажем так, не только полностью выведены из строя, но имеют теперь очевидные проблемы с логистикой, которые так или иначе потребуют от них как изменить планы, так и уменьшить общую активность", – рассказал он. видео дня

По его словам, в самом Волчанске ситуация сложная, россияне пытаются прорываться с запада на юг и бросают на это большие силы.

Трегубов уточнил, что под угрозу подтопления попали 128-я, 116-я, 68-я и 136-я бригады россиян, о чем они сами и сообщают.

"Это как раз те, которые были по соседству на соответствующих направлениях. А также еще несколько соседних подразделений, которые стояли непосредственно неподалеку. Надо отметить, что место там действительно довольно важное – там как раз и происходили эти накопления. Поэтому, опять-таки, вспомним, что происходило с россиянами, когда на Киевщине прорвало дамбу, когда часть россиян после этого оказалась отрезанной от своих. Конечно, здесь о таком сейчас речь не идет, но речь идет о том, что несколько сложно организовывать свои действия, когда у тебя просто уже вода под ногами. И нужно отметить, что сейчас не лето", – подчеркнул спикер.

Прогноз активности российских войск - эксперт

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что российские войска могут усилить активность на фронте, пытаясь достичь значительных результатов. По его словам, Москва может выдерживать паузу до декабря, а затем во время рождественских праздников сделать попытку прорыва.

"До февраля Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться", - отмечает Ступак.

Удары вглубь России - последние новости

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный как "Мадяр", подтвердил, что украинские войска нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища. Сейчас очевидно, что плотина больше не удерживает воду.

Ранее Главред писал, что под удар дронов в России в частности попал город Новошахтинск, что в Ростовской области. Там зафиксировали масштабные пожары, после чего у населения пропал свет.

Кроме того, в воскресенье, 26 октября, военные аэродромы страны-агрессора России оказались под атакой. Звуки взрывов раздаются в Московской области.

