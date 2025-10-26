Укр
Дамба в Белгороде не выдержала: "Мадяр" раскрыл подробности и последствия удара

Руслан Иваненко
26 октября 2025, 20:42обновлено 26 октября, 21:27
Силы беспилотных систем ВСУ провели успешную операцию под кодовым названием "Дамба, ну ты держись".
мадьяр
Повреждение плотины повлекло неконтролируемый сброс воды / Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/Brovdi.Art

Коротко:

  • Дроны ВСУ ударили по дамбе Белгородского водохранилища
  • Плотина больше не сдерживает воду, уровень снизился на 1 метр
  • Подтоплены позиции российских войск возле села Графовка

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный как "Мадяр", подтвердил, что украинские войска нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища. Сейчас очевидно, что плотина больше не удерживает воду.

Как происходила операция

По его словам, плотину повредили дроны Сил беспилотных систем ВСУ.

видео дня

"Визит нанесен Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформированный 14 полк СБС). Операция получила название "Дамба, ну ты держись, если что!", но, как видно из российской доразведки, дамба немного попсута", - сообщил командующий.

Последствия удара

После удара уровень воды в водохранилище упал на 100 см, и последствия этого уже ощущаются ниже по течению.

"В блиндажах в районе села Графовка российским военным стало "не уютно"", - добавил "Мадяр".

Опубликовано также видео, на котором видно неконтролируемый сброс воды через поврежденный шлюз водохранилища.

Дамба
Белгородское водохранилище / Фото: Скриншот

Изменение подхода Украины к войне

Главред писал, что, по словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина существенно обновила подход к ведению войны. Глубокие удары по территории России уже демонстрируют ощутимые результаты.

Сейчас Вооруженные силы Украины сочетают активную оборону на линии фронта с точечными ударами по стратегическим объектам в тылу противника. Такой подход стал возможным благодаря внедрению технологических инноваций, совершенствованию планирования операций и более гибкому мышлению украинского командования.

Удары вглубь России - последние новости

Ранее Главред писал, что под удар дронов в России в частности попал город Новошахтинск, что в Ростовской области. Там зафиксировали масштабные пожары, после чего у населения пропал свет.

Кроме того, в воскресенье, 26 октября, военные аэродромы страны-агрессора России оказались под атакой. Звуки взрывов раздаются в Московской области.

Ранее в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия атак беспилотников, повлекшая пожары на стратегически важных объектах. В частности, повреждения получили газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод возле Самары.

Читайте также:

О персоне: кто такой "Мадяр"

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

