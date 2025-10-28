Прорыв дамбы в Белгородской области: эксперт сказал, есть ли угроза Украине

В Печенежском водохранилище уровень воды увеличился всего на несколько сантиметров, поэтому угрозы его переполнения в настоящее время нет.

https://glavred.info/ukraine/proryv-damby-v-belgorodskoy-oblasti-ekspert-skazal-est-li-ugroza-ukraine-10710131.html Ссылка скопирована

Подтопления населенных пунктов в Харьковской области не зафиксировано / коллаж: Главред, фото: fishergo.com.ua, скриншот

Кратко:

Подтопления населенных пунктов в Харьковской области не зафиксировано

Возможно, в отдельных местах произошло локальное подтопление хозпостроек

Прорыв дамбы в Белгородской области России вызвал повышение уровня воды в Северском Донце на территории соседней Харьковской области. Об этом сообщила руководитель сектора гидрологических прогнозов регионального гидрометцентра Людмила Озерная в интервью "Суспільному".

Как отметила эксперт, подтопления населенных пунктов в Харьковской области пока не зафиксировано. В Печенежском водохранилище уровень воды увеличился всего на несколько сантиметров, поэтому угрозы его переполнения в настоящее время нет.

видео дня

Однако Озерная уточнила, что, возможно, в отдельных местах произошло локальное подтопление хозяйственных построек, расположенных возле берегов. К сожалению, мониторинг текущей ситуации затруднен из-за прекращения работы гидрологического поста в селе Огурцово, расположенном на временно оккупированной территории.

Удары вглубь России - последние новости

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный как "Мадяр", подтвердил, что украинские войска нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища. Сейчас очевидно, что плотина больше не удерживает воду.

После повреждения дамбы Белгородского водохранилища в России вода вышла на пойму Северского Донца. Часть российских подразделений возле Волчанска Харьковской области оказалась под угрозой подтопления, что усложнило их логистику и заставило изменить планы наступления в регионе. Об этом сказал начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Ранее Главред писал, что под удар дронов в России попал город Новошахтинск, что в Ростовской области. Там зафиксировали масштабные пожары, после чего у населения пропал свет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред