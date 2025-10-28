Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Покровск на грани: эксперт раскрыл, при каком условии ВСУ могут оставить город

Руслан Иваненко
28 октября 2025, 20:46
111
Враг ведет уличные бои в Покровске и пытается закрепиться в северной и южной частях города.
Армия РФ, ВСУ, Покровск
Эксперт предупреждает о возможности обхода города врагом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ "Суспільне"

Кратко:

  • В Покровске продолжаются уличные бои, враг пытается закрепиться
  • Враг присутствует в северной и южной частях города, движется малыми группами
  • Проблемы с удержанием позиций и логистикой у Сил обороны

В Покровске Донецкой области продолжаются уличные бои, враг пытается закрепиться в городе. Об этом в эфире "Киев 24" сообщил военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, ситуация на Покровском направлении и в самом городе остается сложной. Есть надежда, что усиление Сил обороны резервами поможет стабилизировать обстановку.

видео дня

Ситуация внутри города

Попович отметил, что враг присутствует в городе в значительном количестве и передвигается малыми группами:

"Железная дорога разделяет Покровск - меньшая часть это северная и немного больше - южная. В южной части враг передвигается, там постоянно продолжаются столкновения. Присутствует враг и в северной части, к сожалению, и там также продолжаются постоянные столкновения. Враг перемещается по городу, не везде он закрепился, но мы прекрасно понимаем, что если он там присутствует, то и закрепится скоро".

Он добавил, что у Сил обороны сейчас недостаточно пехоты для удержания позиций, которые они отбивают, включая спецназовцев. Кроме того, существуют проблемы с логистикой: "Все, как говорится, приходится таскать на горбу и идти по 10-15 км".

Угрозы обхода и отступления

Попович также предупредил об угрозе обхода Покровска с севера и отметил, что успехи украинских войск на Добропольском направлении могут частично этому помешать. В то же время, если враг продвинется от Родинского на Гришино, украинским войскам придется покидать город:

"Наши успехи на Добропольском направлении теоретически могут предотвратить это развитие событий. Но если враг зайдет на Гришино от Родинского, то тогда, очевидно, нам придется из Покровска отступать".

Попович подчеркнул, что даже в случае потери Покровска и Мирнограда это не будет означать поражение Украины в войне:

"Это будет оперативно-тактическая неудача и тогда враг сможет наступать на Днепропетровщину".

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Логистические риски

По его словам, сейчас в Родинском продолжаются уличные бои, а продвижение врага на Гришино может окончательно перекрыть логистику, что поставит под угрозу оборону Покровска и Мирнограда:

"Если враг продвинется на Гришино, то он окончательно перекроет нашу логистику. И тогда Покровск не продержится долго. И главный будет вопрос - как оттуда отступить, чтобы меньше было потерь. Там есть очень много неприятных вещей. И надо понимать, что если Покровск будет отрезан, то вместе с ним упадет и Мирноград".

Угроза потери покровска: мнение военного эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что в ближайшей перспективе Украина может потерять не только Покровск. По его словам, к возможной потере этого города уже фактически привыкли.

Ступак подчеркивает, что по планам российских войск Покровск должен был быть захвачен еще в прошлом году. Однако город продолжает сопротивляться, несмотря на сложную ситуацию и все сложившиеся обстоятельства.

"Несмотря на то, что оккупанты планировали захватить Покровск еще в прошлом году, город держится, и это демонстрирует устойчивость местных сил обороны", - отмечает эксперт.

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее сосредоточение российских захватчиков наблюдается в районе Покровска, где продолжаются активные боевые действия, в том числе и в самом городе.

Кроме того, по данным аналитиков ISW, Кремль представляет захват небольших населенных пунктов, которые не имеют оперативного значения, как большие успехи в информационном воздействии. В том числе и на Покровском направлении.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Покровске продолжаются бои, и город является главной целью для врага. По его словам, в городе находится около 200 оккупантов, которые рассредоточены по разным местам.

Читайте также:

О персоне: Денис Попович

Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Покровск новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ситуация достаточно тяжелая": враг прорвался на окраину ключевого города - военный

"Ситуация достаточно тяжелая": враг прорвался на окраину ключевого города - военный

21:21Фронт
Левый берег Киева может уйти под воду - на что нацелился Путин

Левый берег Киева может уйти под воду - на что нацелился Путин

21:01Война
Покровск на грани: эксперт раскрыл, при каком условии ВСУ могут оставить город

Покровск на грани: эксперт раскрыл, при каком условии ВСУ могут оставить город

20:46Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

Последние новости

21:29

Дикие растения – реальные деньги: секреты прибыльного бизнеса из украинских лесов

21:21

"Ситуация достаточно тяжелая": враг прорвался на окраину ключевого города - военный

21:01

Левый берег Киева может уйти под воду - на что нацелился Путин

20:48

"Позор вам": Сумская набросилась на журналистку, которая ее публично унизила

20:46

Покровск на грани: эксперт раскрыл, при каком условии ВСУ могут оставить город

Будет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести ПутинаБудет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести Путина
20:34

Влупит -3 и будет сыпать снег: названы регионы, где будет непогода

20:32

Как пережить зиму без отопления: простые, но очень эффективные способыВидео

19:40

Наводятся онлайн: РФ изменила тактику ударов "Шахедами", для каких городов угроза возросла

19:37

"Выращивание становится просто золотым": эксперт раскрыл, какие овощи "взлетят" в цене

Реклама
19:36

Будут сиять как новые: как вывести пятна со сковородки без химии и за минуту

19:31

Графики отключения света 29 октября вводят на весь день: какими будут ограниченияФото

19:28

РФ готовит новую тактику ударов по Украине: "Флэш" раскрыл главную опасностьВидео

19:22

Гривня падает: новый курс доллара на 29 октября

19:10

Китай и окончание войны: каковы интересы Си в этой войне?мнение

19:03

Часть Cолнца взорвалась: как магнитные бури угрожают людям и чего ждать дальшеВидео

18:44

Забарный снова под ударом критики: что вызвало шквал возмущения

18:29

ВСУ нашли слабые места РФ на фронте и добились неожиданных успехов – Forbes

18:16

Что нельзя сажать рядом с малиной: опасные соседи, из-за которых не будет урожаяВидео

18:09

Только супервнимательные найдут краба на картинке: проверьте свой IQ за 25 секунд

18:04

Фонд Андрея Матюхи продолжает поддерживать обучение украинских энергетиков доврачебной помощи: очередной тренинг прошел в Киеве актуально

Реклама
17:58

Каким будет план окончания войны - Зеленский анонсировал важные переговорыВидео

17:34

"Не возьмем мы Киев": больная Симоньян внезапно выдала правду про войну

17:31

Как могут определить границы Украины после войны: важное заявление Амстердама

17:23

Украина все еще может получить ракеты Tomahawk, но есть условие - нардеп

17:19

Грозит ли Украине дефицит лекарств после удара РФ по огромному фармскладу: что говорят в Минздраве

17:16

16 тонн рухнули вниз: на концерте Виталия Козловского случился форс-мажорВидео

17:12

Зачем нужны дырки в кирпиче: секрет, о котором молчат мастера

16:47

Наталка Денисенко ответила скандальной участнице "Холостяка" - что произошло

16:37

РФ может ударить по "слабому месту" Киевской ГЭС, "будет беда" – прогноз

16:27

В Украине нашли тайный "подземный город": что там спрятано и почему не пускают людейВидео

16:23

Разливалось за 10 км от линии фронта: как и где теперь изготавливают "Артемовское" шампанское из Бахмута

16:12

Как приготовить идеальный завтрак из яиц: большинство допускают одну ошибку

15:57

Снесло по меньшей мере три этажа: в Хмельницком прогремел очень сильный взрывФотоВидео

15:37

"Война может закончиться раньше": Зеленский объяснил слова Туска о планах Украины

15:36

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

15:20

Превратятся в труху: как нельзя хранить дрова зимой, чтобы не остаться без тепла

15:02

Берем обычные бублики и готовим закуску на миллион: получается очень вкусно

14:49

Кого нельзя пускать в дом 29 октября: строгие запреты и приметы 29 октября

14:43

Две недели в коме: умер звезда "Полицейского с Рублевки" родом из УкраиныВидео

14:34

Российские FPV-дроны могут достичь крупных городов Украины: военный оценил риски

Реклама
14:15

Искусство, духовность и партнерство: в Украине состоялся первый Культурный Давос актуально

14:13

"На развод как на праздник": жена Джигана нашла замену предателюВидео

14:00

Пенсии под угрозой: кто из украинцев должен пройти идентификацию, чтобы не остаться без денег

13:57

В Украине находится самая длинная пещера в мире: как она выглядит

13:35

Охотится на летучих мышей, но меньше воробья: в Днепре заметили редкую птицу

13:25

Вкус детства: рецепт вкуснейшего десерта из чернослива за 15 минут

13:16

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

13:10

Дмитрий Комаров отважился на серьезный поступок - что он сделал

12:53

Погода будет контрастной: Украину накроют дожди, а потом потеплеет

12:51

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять