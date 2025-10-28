Покровск на грани: эксперт раскрыл, при каком условии ВСУ могут оставить город

Враг ведет уличные бои в Покровске и пытается закрепиться в северной и южной частях города.

Эксперт предупреждает о возможности обхода города врагом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ "Суспільне"

Кратко:

В Покровске продолжаются уличные бои, враг пытается закрепиться

Враг присутствует в северной и южной частях города, движется малыми группами

Проблемы с удержанием позиций и логистикой у Сил обороны

В Покровске Донецкой области продолжаются уличные бои, враг пытается закрепиться в городе. Об этом в эфире "Киев 24" сообщил военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, ситуация на Покровском направлении и в самом городе остается сложной. Есть надежда, что усиление Сил обороны резервами поможет стабилизировать обстановку.

Ситуация внутри города

Попович отметил, что враг присутствует в городе в значительном количестве и передвигается малыми группами:

"Железная дорога разделяет Покровск - меньшая часть это северная и немного больше - южная. В южной части враг передвигается, там постоянно продолжаются столкновения. Присутствует враг и в северной части, к сожалению, и там также продолжаются постоянные столкновения. Враг перемещается по городу, не везде он закрепился, но мы прекрасно понимаем, что если он там присутствует, то и закрепится скоро".

Он добавил, что у Сил обороны сейчас недостаточно пехоты для удержания позиций, которые они отбивают, включая спецназовцев. Кроме того, существуют проблемы с логистикой: "Все, как говорится, приходится таскать на горбу и идти по 10-15 км".

Угрозы обхода и отступления

Попович также предупредил об угрозе обхода Покровска с севера и отметил, что успехи украинских войск на Добропольском направлении могут частично этому помешать. В то же время, если враг продвинется от Родинского на Гришино, украинским войскам придется покидать город:

"Наши успехи на Добропольском направлении теоретически могут предотвратить это развитие событий. Но если враг зайдет на Гришино от Родинского, то тогда, очевидно, нам придется из Покровска отступать".

Попович подчеркнул, что даже в случае потери Покровска и Мирнограда это не будет означать поражение Украины в войне:

"Это будет оперативно-тактическая неудача и тогда враг сможет наступать на Днепропетровщину".

Покровск / Инфографика: Главред

Логистические риски

По его словам, сейчас в Родинском продолжаются уличные бои, а продвижение врага на Гришино может окончательно перекрыть логистику, что поставит под угрозу оборону Покровска и Мирнограда:

"Если враг продвинется на Гришино, то он окончательно перекроет нашу логистику. И тогда Покровск не продержится долго. И главный будет вопрос - как оттуда отступить, чтобы меньше было потерь. Там есть очень много неприятных вещей. И надо понимать, что если Покровск будет отрезан, то вместе с ним упадет и Мирноград".

Угроза потери покровска: мнение военного эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что в ближайшей перспективе Украина может потерять не только Покровск. По его словам, к возможной потере этого города уже фактически привыкли.

Ступак подчеркивает, что по планам российских войск Покровск должен был быть захвачен еще в прошлом году. Однако город продолжает сопротивляться, несмотря на сложную ситуацию и все сложившиеся обстоятельства.

"Несмотря на то, что оккупанты планировали захватить Покровск еще в прошлом году, город держится, и это демонстрирует устойчивость местных сил обороны", - отмечает эксперт.

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее сосредоточение российских захватчиков наблюдается в районе Покровска, где продолжаются активные боевые действия, в том числе и в самом городе.

Кроме того, по данным аналитиков ISW, Кремль представляет захват небольших населенных пунктов, которые не имеют оперативного значения, как большие успехи в информационном воздействии. В том числе и на Покровском направлении.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Покровске продолжаются бои, и город является главной целью для врага. По его словам, в городе находится около 200 оккупантов, которые рассредоточены по разным местам.

О персоне: Денис Попович Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

