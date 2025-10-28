Путин отдал приказ: армия РФ спешно пошла в наступление на ключевой город

У оккупантов осталось не так много времени, чтобы успеть выполнить задание диктатора.

Российские подразделения не прекращают попыток прорваться в город / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное:

Путин хочет, чтобы армия РФ в ноябре захватила Покровск

В городе и на окраинах продолжаются активные боевые действия

Армия РФ продвигается к важным трассам в Донецкой области

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил военному командованию страны-агрессора России задачу установить контроль над украинским городом Покровск до середины ноября текущего года.

Хотя части подразделений РФ удалось проникнуть в город, украинское командование сообщает, что о полном окружении ВСУ в Покровске речь не идет. Об этом пишет издание Financial Times.

Почему Путин отдал приказ захватить Покровск

В 2024 году город стал ключевым транспортно-логистическим узлом и его потеря могла бы стать для Украины стратегическим ударом. Перед оккупантами, в случае захвата города, сразу бы открылись пути к новым направлениям наступления.

Покровск / Инфографика: Главред

Сейчас Генштаб ВСУ подтверждает проникновение около 200 россиян в Покровск. Однако активные боевые действия вокруг города с армией РФ, и внутри него с ДРГ продолжаются.

Какая обстановка на ключевом направлении фронта сейчас

На Покровском направлении логистическая обстановка остается сложной, ведь армия РФ постоянно атакует украинских защитников, а инфраструктура давно уже разрушена.

Основное внимание противника приковано к агломерации Покровск-Мирноград из-за намерения прорваться к стратегически важным трассам и вывести украинские линии снабжения под удары беспилотников.

В то же время, в течение последних нескольких месяцев, оккупационные войска медленно продвигаются в сторону двух других городов - Лимана и Константиновки.

Как ситуацию в Покровске оценивает офицер ВСУ

Главред писал, что по данным офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, около 200-250 оккупантов на данный момент проникли в Покровск и пытаются закрепиться в городе. Они ищут проходы и, к сожалению, находят их, таким образом просачиваясь в город.

Цехоцкий подчеркнул, что определить точную численность врага сложно из-за неблагоприятных погодных условий и особенностей городской застройки, затрудняющих мониторинг и оборону.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее сосредоточение российских захватчиков наблюдается в районе Покровска, где продолжаются активные боевые действия, в том числе и в самом городе.

Ранее Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Кремль представляет захват небольших населенных пунктов, которые не имеют оперативного значения, как большие успехи в информационном воздействии. В том числе и на Покровском направлении.

Недавно сообщалось, что штурмовики ВСУ зашли в Покровск Донецкой области и проводят в городе зачистки, а также контрдиверсионную работу. Присутствие ВСУ в городе позволит быстрее реагировать на попытки прорыва диверсионных групп.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

