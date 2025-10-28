Венгрия хочет создать в ЕС антиукраинский альянс с Чехией и Словакией – СМИ

По словам представителя Орбана, это будет восстановлением деятельности так называемой группы "Вышеградская четверка".

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в Евросоюзе антиукраинский альянс. Об этом пишет Politico.

"Орбан надеется объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия победила на недавних парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предварительных совещаний перед саммитом", - говорится в сообщении.

В издании отмечают, что до создания прочного политического альянса еще далеко, но его формирование может значительно помешать усилиям ЕС по финансовой и военной поддержке Украины.

"Я думаю, что это произойдет - и будет все более и более заметным", - сказал Балаж Орбан, когда его спросили о возможности создания антиукраинского альянса, который начнет действовать как блок в Евросовете.

По словам представителя Орбана, это будет восстановлением деятельности так называемой группы "Вышеградская четверка", в которую входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша, когда после 2015 года в Варшаве у власти была евроскептическая партия.

Тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возглавлял альянс, а группа "V4" продвигала сильные внешние границы для ЕС и выступала против любого обязательного переселения мигрантов между странами-членами.

Альянс "Вышеградской четверки" распался после полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку Польша выступала за жесткую позицию в отношении Москвы, а Венгрия заняла противоположную позицию.

Новый "Вышеградский альянс" будет насчитывать три, а не четыре члена. Действующий премьер-министр Польши Дональд Туск является сторонником Украины и вряд ли войдет в какой-либо альянс с Орбаном. Однако Фицо и Бабиш поддержали точку зрения мадьярского лидера в отношении Украины, призывая к диалогу с Москвой, а не к экономическому давлению.

Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными.

