Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

Вы узнаете:
- Почему Орбан не хочет вступления Украины в ЕС
- Он "сочувствует" Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что венгры не хотят видеть украинцев в ЕС, "чтобы не разделять их судьбу".
С таким заявлением он выступил в эфире радио Kossuth, пишет Главред.
"Украина — страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны разделять эту сложную судьбу? У нас есть своя судьба, которая намного легче, чем у украинцев... Нам их жаль, мы им сочувствуем. Они героически борются... Но мы не хотим разделять их судьбу. Они живут рядом с российским государством и постоянно воюют с россиянами. Мы не можем это изменить", - заявил он.
Орбан добавил, что хочет избавить Венгрию от пребывания в одном союзе с Украиной, иначе венграм также придется воевать с русскими.
"Рано или поздно придется отправлять солдат, если вы находитесь в союзе с кем-то, а они нападут. И мы не хотим умирать за молодежь, мы не хотим умирать за Украину", - заявил политик.
Вступление Украины в ЕС - новости по теме
Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.
Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными.
Вам может быть интересно:
- Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины
- "Имейте это в виду": Зеленский передал Орбану важное послание от Трампа
- "Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред