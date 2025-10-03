Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

Скандальный политик сделал очередное заявление о вступлении Украины в ЕС.

Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Почему Орбан не хочет вступления Украины в ЕС

Он "сочувствует" Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что венгры не хотят видеть украинцев в ЕС, "чтобы не разделять их судьбу".

С таким заявлением он выступил в эфире радио Kossuth, пишет Главред.

"Украина — страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны разделять эту сложную судьбу? У нас есть своя судьба, которая намного легче, чем у украинцев... Нам их жаль, мы им сочувствуем. Они героически борются... Но мы не хотим разделять их судьбу. Они живут рядом с российским государством и постоянно воюют с россиянами. Мы не можем это изменить", - заявил он.

Орбан добавил, что хочет избавить Венгрию от пребывания в одном союзе с Украиной, иначе венграм также придется воевать с русскими.

"Рано или поздно придется отправлять солдат, если вы находитесь в союзе с кем-то, а они нападут. И мы не хотим умирать за молодежь, мы не хотим умирать за Украину", - заявил политик.

Виктор Орбан / Главред, инфографика

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными.

