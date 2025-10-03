Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

Сергей Кущ
3 октября 2025, 22:10
114
Скандальный политик сделал очередное заявление о вступлении Украины в ЕС.
Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами
Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему Орбан не хочет вступления Украины в ЕС
  • Он "сочувствует" Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что венгры не хотят видеть украинцев в ЕС, "чтобы не разделять их судьбу".

С таким заявлением он выступил в эфире радио Kossuth, пишет Главред.

видео дня

"Украина — страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны разделять эту сложную судьбу? У нас есть своя судьба, которая намного легче, чем у украинцев... Нам их жаль, мы им сочувствуем. Они героически борются... Но мы не хотим разделять их судьбу. Они живут рядом с российским государством и постоянно воюют с россиянами. Мы не можем это изменить", - заявил он.

Орбан добавил, что хочет избавить Венгрию от пребывания в одном союзе с Украиной, иначе венграм также придется воевать с русскими.

"Рано или поздно придется отправлять солдат, если вы находитесь в союзе с кем-то, а они нападут. И мы не хотим умирать за молодежь, мы не хотим умирать за Украину", - заявил политик.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Главред, инфографика

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Виктор Орбан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

22:10Политика
Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

21:42Жизнь
По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

21:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

Последние новости

22:39

Маленькие, но важные: для чего нужны синие таблички с цифрами на дорогах

22:10

Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

21:42

Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

21:26

По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

21:09

Атаки по Украине возрастут зимой: разведка Эстонии назвала самую опасную цель РФ

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
21:09

"Прогнозы врачей не радуют": путинист Киркоров приготовился к смерти

20:50

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

20:48

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

20:41

Не спасет даже Китай: эксперт рассказал, как прищучить Путина по-крупному

Реклама
20:24

Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

20:20

Андрей Матюха и деятельность его фонда: цифровые решения, помощь больницам и международные проекты актуально

20:06

В жизни Кита Урбана нашли новую женщину, от Николь Кидман он может получить миллионы

19:55

Цены растут, как на дрожжах: популярный овощ подорожал на 14% за неделю

19:31

Влупит 0 градусов, будет сыпать снег и лить дождь: украинцев предупредили о непогоде

19:10

Терпеть никто не будет: Путин гарантирует своему населению холодную и темную зимумнение

19:05

"Такое делается без предупреждения": ПриватБанк "выносит приговор" пенсионерам

18:57

75 лет и 139 дней: Джокович и Чилич провели самый возрастной матч в ШанхаеВидео

18:48

Староконстантинов с 13 века сменил пять имен: откуда взялось современное название

18:48

Остановка поставок вооружений США Украине из-за шатдауна: важное заявление МИД

18:14

Не выглядят на свои годы: эти три даты рождения дарят вечную молодость

Реклама
17:55

Терминалы, банкоматы и приложение не будут работать: ПриватБанк остановит все финансовые операции

17:33

Китай "резко включается": неожиданный прогноз завершения войны в УкраинеВидео

17:29

Орбан: Судьба Украины – быть с Россией

17:23

Убийство Парубия заказала Россия - СБУ нашла "неопровержимые доказательства"

17:17

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик гладит рубашку за 85 сек

16:59

ВСУ могут выйти из важного города: известно, есть ли угроза "открытия ворот"

16:55

Будет мощным оберегом: что нужно повесить над дверью, приметы 4 октября

16:52

Обалденная намазка: форшмак по абсолютно новому рецептуВидео

16:46

Доллар и евро внезапно полетели вниз: новый курс валют на 6 октября

16:46

Принц Уильям рассказал, как дети отреагировали на рак Кейт Миддлтон

16:25

Газодобыча подверглась самой масштабной атаке: Свириденко раскрыла план РФ на зимуФото

16:24

Только две даты в октябре для хорошего урожая: когда сажать озимый лук

16:21

"Она прям взорвалась": продюсер Дорофеевой назвала конкурентов певицы

16:16

Четыре магнитных бури обрушатся на Украину: названы самые опасные даты

16:15

Время выходить из зоны комфорта: октябрь скоро изменит судьбу ТОП-4 знаков зодиака

16:09

Евро взлетит быстрее, чем доллар: банкир рассказал о курсе валют с понедельника

15:46

Отменяют концерты: путинистка Успенская вынуждено срочно ложится на операцию

15:40

Финансовый магнетизм: нумерологи раскрыли даты рождения истинных миллионеров

15:39

Как сказать "душніла" на украинском: языковед назвала неожиданные варианты

14:58

Октябрь озолотит трех знаков зодиака: кто вскоре станет еще богаче

Реклама
14:54

"Покрошили" штурмовиков РФ и зачистили Вербовое: детали рейда ВСУ

14:53

Почему коты так любят сидеть у окна: ответ точно удивит хозяев

14:50

Избил мать: российского актера приговорили к тюрьме

14:44

Придется заплатить более 6500 гривен: где водителям грозит штраф за цвет авто

14:25

Российскую актрису объявили в международный розыск за поддержку Украины

14:10

Возможна радиационная авария: Минэнерго прокомментировало ситуацию на ЗАЭС

13:59

"Четыре брака уже": Остап Ступка заговорил о женитьбе с 23-летней возлюбленной

13:56

Объявлена эвакуация: дроны налетели на НПЗ в России, поднимается дымВидео

13:55

Неожиданно простой трюк поможет тратить меньше: как сэкономить на отопленииВидео

13:53

Почему 4 октября нельзя шить и вышивать: какой церковный праздник

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять