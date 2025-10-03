Орбан: Судьба Украины – быть с Россией

Венгерский премьер повторил, что будет блокировать членство Украины в ЕС.

О чем сказал Орбан:

Якобы судьба Украины - "быть с Россией"

По его словам, Украине не место в ЕС

Венгры сочувствуют украинцам, но не будут за нее воевать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не хочет находиться в одном союзе с Украиной, поскольку это означало бы разделить "тяжелую судьбу" украинцев, которые живут рядом с Россией. Судьба украинцев, по его словам, "быть рядом с Россией".

"Венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами", - сказал Орбан в эфире Kossuth Radio, добавив: "Я глубоко с этим согласен", пишет Европейская правда.

"Мы не хотим умирать за Украину"

По словам венгерского премьера, если находиться с кем-то в федеративном устройстве, придется разделять его будущее.

"А Украина - страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?" - спросил он.

Орбан подчеркнул, что венгры имеют "гораздо более легкую судьбу". Он заявил, что сочувствует украинцам, которые "героически борются", но не хочет, чтобы Венгрия была втянута в войну с Россией.

"Если вы находитесь в федеративной системе с кем-то и на вас нападают, рано или поздно придется посылать солдат, а мы не хотим умирать за Украину", - подчеркнул он.

Венгерский премьер также повторил, что будет блокировать членство Украины в ЕС и НАТО, а также не поддержит идею "репарационных займов" для Киева за счет замороженных российских активов.

Российская "газовая игла": мнение эксперта

Ранее эксперт Андрей Золотарев в интервью Главреду объяснил мотивы пророссийских заявлений Орбана.

"У Трампа хорошие отношения с Орбаном - одним из немногих европейских лидеров, которых он принимал в своем поместье в Мар-а-Лаго. Но представьте, например, Орбана, который отказывается от российской нефти и газа? Он готов спорить с Брюсселем, отстаивая возможность сохранять поставки. Дело в том, что Венгрия, в отличие от большинства стран Евросоюза, покупает российскую нефть и газ с хорошим дисконтом - значительно дешевле. Это позволяет Будапешту худо-бедно поддерживать экономическую стабильность. Отказ от этих ресурсов был бы для Венгрии фактически "выстрелом в голову", - рассказал Золотарев.

Враждебные заявления Орбана

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о "преследовании" со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Орбан приписывает себе поддержку Киева, объясняя это тем, что без НАТО и ЕС (членом которых является Венгрия) "Украина "давно бы развалилась".

"Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!" - добавил Орбан.

Кроме того, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" - российскую, демилитаризованную и западную.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Орбан блокирует путь Украины в ЕС из-за предстоящих парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся в апреле 2026 года.

