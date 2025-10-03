Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Орбан: Судьба Украины – быть с Россией

Тарас Сидоржевский
3 октября 2025, 17:29
53
Венгерский премьер повторил, что будет блокировать членство Украины в ЕС.
Орбан
Орбан выступил с антиукраинским заявлением / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем сказал Орбан:

  • Якобы судьба Украины - "быть с Россией"
  • По его словам, Украине не место в ЕС
  • Венгры сочувствуют украинцам, но не будут за нее воевать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не хочет находиться в одном союзе с Украиной, поскольку это означало бы разделить "тяжелую судьбу" украинцев, которые живут рядом с Россией. Судьба украинцев, по его словам, "быть рядом с Россией".

"Венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами", - сказал Орбан в эфире Kossuth Radio, добавив: "Я глубоко с этим согласен", пишет Европейская правда.

видео дня

"Мы не хотим умирать за Украину"

По словам венгерского премьера, если находиться с кем-то в федеративном устройстве, придется разделять его будущее.

"А Украина - страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?" - спросил он.

Орбан подчеркнул, что венгры имеют "гораздо более легкую судьбу". Он заявил, что сочувствует украинцам, которые "героически борются", но не хочет, чтобы Венгрия была втянута в войну с Россией.

"Если вы находитесь в федеративной системе с кем-то и на вас нападают, рано или поздно придется посылать солдат, а мы не хотим умирать за Украину", - подчеркнул он.

Венгерский премьер также повторил, что будет блокировать членство Украины в ЕС и НАТО, а также не поддержит идею "репарационных займов" для Киева за счет замороженных российских активов.

Российская "газовая игла": мнение эксперта

Ранее эксперт Андрей Золотарев в интервью Главреду объяснил мотивы пророссийских заявлений Орбана.

"У Трампа хорошие отношения с Орбаном - одним из немногих европейских лидеров, которых он принимал в своем поместье в Мар-а-Лаго. Но представьте, например, Орбана, который отказывается от российской нефти и газа? Он готов спорить с Брюсселем, отстаивая возможность сохранять поставки. Дело в том, что Венгрия, в отличие от большинства стран Евросоюза, покупает российскую нефть и газ с хорошим дисконтом - значительно дешевле. Это позволяет Будапешту худо-бедно поддерживать экономическую стабильность. Отказ от этих ресурсов был бы для Венгрии фактически "выстрелом в голову", - рассказал Золотарев.

Враждебные заявления Орбана

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о "преследовании" со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Орбан приписывает себе поддержку Киева, объясняя это тем, что без НАТО и ЕС (членом которых является Венгрия) "Украина "давно бы развалилась".

"Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!" - добавил Орбан.

Кроме того, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" - российскую, демилитаризованную и западную.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Орбан блокирует путь Украины в ЕС из-за предстоящих парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся в апреле 2026 года.

Больше новостей об Орбане:

Об источнике: "Европейская правда"

Европейская правда - это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и управляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виктор Орбан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Терминалы, банкоматы и приложение не будут работать: ПриватБанк остановит все финансовые операции

Терминалы, банкоматы и приложение не будут работать: ПриватБанк остановит все финансовые операции

17:55Украина
Орбан: Судьба Украины – быть с Россией

Орбан: Судьба Украины – быть с Россией

17:29Политика
Убийство Парубия заказала Россия - СБУ нашла "неопровержимые доказательства"

Убийство Парубия заказала Россия - СБУ нашла "неопровержимые доказательства"

17:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

"Позорище нашей страны": что вычудила Настя Каменских на борту самолета

"Позорище нашей страны": что вычудила Настя Каменских на борту самолета

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

"Это единственная причина": в ВМС признались, почему Крымский мост до сих пор стоит

"Это единственная причина": в ВМС признались, почему Крымский мост до сих пор стоит

Последние новости

17:55

Терминалы, банкоматы и приложение не будут работать: ПриватБанк остановит все финансовые операции

17:33

Китай "резко включается": неожиданный прогноз завершения войны в УкраинеВидео

17:29

Орбан: Судьба Украины – быть с Россией

17:23

Убийство Парубия заказала Россия - СБУ нашла "неопровержимые доказательства"

17:17

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик гладит рубашку за 85 сек

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
16:59

ВСУ могут выйти из важного города: известно, есть ли угроза "открытия ворот"

16:55

Будет мощным оберегом: что нужно повесить над дверью, приметы 4 октября

16:52

Обалденная намазка: форшмак по абсолютно новому рецептуВидео

16:46

Доллар и евро внезапно полетели вниз: новый курс валют на 6 октября

Реклама
16:46

Принц Уильям рассказал, как дети отреагировали на рак Кейт Миддлтон

16:25

Газодобыча подверглась самой масштабной атаке: Свириденко раскрыла план РФ на зимуФото

16:24

Только две даты в октябре для хорошего урожая: когда сажать озимый лук

16:21

"Она прям взорвалась": продюсер Дорофеевой назвала конкурентов певицы

16:16

Четыре магнитных бури обрушатся на Украину: названы самые опасные даты

16:15

Время выходить из зоны комфорта: октябрь скоро изменит судьбу ТОП-4 знаков зодиака

16:09

Евро взлетит быстрее, чем доллар: банкир рассказал о курсе валют с понедельника

15:46

Отменяют концерты: путинистка Успенская вынуждено срочно ложится на операцию

15:40

Финансовый магнетизм: нумерологи раскрыли даты рождения истинных миллионеров

15:39

Как сказать "душніла" на украинском: языковед назвала неожиданные варианты

14:58

Октябрь озолотит трех знаков зодиака: кто вскоре станет еще богаче

Реклама
14:54

"Покрошили" штурмовиков РФ и зачистили Вербовое: детали рейда ВСУ

14:53

Почему коты так любят сидеть у окна: ответ точно удивит хозяев

14:50

Избил мать: российского актера приговорили к тюрьме

14:44

Придется заплатить более 6500 гривен: где водителям грозит штраф за цвет авто

14:25

Российскую актрису объявили в международный розыск за поддержку Украины

14:10

Возможна радиационная авария: Минэнерго прокомментировало ситуацию на ЗАЭС

13:59

"Четыре брака уже": Остап Ступка заговорил о женитьбе с 23-летней возлюбленной

13:56

Объявлена эвакуация: дроны налетели на НПЗ в России, поднимается дымВидео

13:55

Неожиданно простой трюк поможет тратить меньше: как сэкономить на отопленииВидео

13:53

Почему 4 октября нельзя шить и вышивать: какой церковный праздник

13:49

Что делать, когда соль окаменела: секретный лайфхак, который устранит проблему

13:49

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

13:20

В Украине уже с октября подорожает связь: что готовят Киевстар и Vodafone

13:06

По путинистке Нетребко нанесли сокрушительный удар - первые детали

12:54

Что теперь будет с детьми Кеосаяна и Симоньян: в России устроили истерику

12:52

Как подобрать правильные колготки: секрет стильных образов на осень

12:51

Месяц до катастрофы: Кошарная о худшем сценарии для Запорожской АЭС

12:46

Холод отступит: названа дата, когда в Украине потеплеет до +19 градусов

12:09

Гороскоп на октябрь для Козерогов: когда покупать жильё, а когда избегать ссорВидео

12:00

Масштабная высадка десанта: эксперт сказал, могут ли ВСУ прорваться в Крым

Реклама
11:52

Британия и США помогают Украине бить по целям в России – Financial Times

11:47

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

11:40

Можно ли греть мед: шеф-повар поразил неожиданным ответом

11:30

Российский удар вызвал гибель 13 тысяч животных: щемящие детали от ГСЧСФото

11:20

Годовщина трагедии в селе Гроза: телеканал 2+2 готовит документальную драму "Горе Грозы"

11:12

Предательница Таисия Повалий серьезно пострадала - что с ней произошло

11:12

Без привязки к России: какие монеты когда-то были в Украине вместо копейкиВидео

10:52

Миллиардное оборонное соглашение Украины и США на грани срыва: названа причина

10:50

"Можем гарантировать": что будет с ценами на подсолнечное масло этой осенью

10:41

РФ наступает из Донбасса в сторону двух областей, захвачены три села - DeepState

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять