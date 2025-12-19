Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

Погода в Украине на выходных будет сухой, но туманной.

Прогноз погоды в Украине на выходных / фото: УНИАН

Что узнаете, что узнаете:

Какой будет погода в Украине на выходных

Ожидаются ли дожди в Украине

Когда регионы накроет похолодание

Погода в Украине в ближайшее время будет местами теплой, а местами прохладной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На выходных, 20-21 декабря будет облачно. В эти дни не ожидаются существенные осадки, но будут туманы. Украина будет под влиянием антициклона.

Температура воздуха повысится до 0-4 градусов тепла. На западе и юге будет теплее - 3-7 градусов тепла. А в Крыму температура воздуха повысится до +9 градусов.

"А пока желательно доделать то, что необходимо сделать на улице, подготовить теплую одежду, всяческое возможное утепление в домах, не волноваться, потому что зимой похолодание - нормальная вещь", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в ближайшие выходные будет сухо. Однако погода будет прохладной.

Температура воздуха может подняться до 1-3 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото: meteoprog

Когда придет похолодание

21 декабря погода особо не изменится. Однако уже на Рождество, 25 декабря, придет похолодание.

"Известная поговорка, что "солнце - на лето, зима - на мороз" действительно не просто так. Ведь как раз на Рождество, с 25-го декабря, в Украине начнется похолодание. Как именно, откуда и на сколько градусов - в уточненных прогнозах дальнейших", - написала Диденко.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в четверг, 18 декабря, в большинстве областей Украины осадков не прогнозировалось. Лишь на Закарпатье возможен небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Напомним, Восточная Европа и Украина в эти дни будут находиться под влиянием антициклонов. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что ожидаются незначительные колебания температуры, слабый ветер и локальные осадки.

Недавно синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

