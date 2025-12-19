Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

Что узнаете, что узнаете:
- Какой будет погода в Украине на выходных
- Ожидаются ли дожди в Украине
- Когда регионы накроет похолодание
Погода в Украине в ближайшее время будет местами теплой, а местами прохладной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
На выходных, 20-21 декабря будет облачно. В эти дни не ожидаются существенные осадки, но будут туманы. Украина будет под влиянием антициклона.
Температура воздуха повысится до 0-4 градусов тепла. На западе и юге будет теплее - 3-7 градусов тепла. А в Крыму температура воздуха повысится до +9 градусов.
"А пока желательно доделать то, что необходимо сделать на улице, подготовить теплую одежду, всяческое возможное утепление в домах, не волноваться, потому что зимой похолодание - нормальная вещь", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В Киеве в ближайшие выходные будет сухо. Однако погода будет прохладной.
Температура воздуха может подняться до 1-3 градусов тепла.
Когда придет похолодание
21 декабря погода особо не изменится. Однако уже на Рождество, 25 декабря, придет похолодание.
"Известная поговорка, что "солнце - на лето, зима - на мороз" действительно не просто так. Ведь как раз на Рождество, с 25-го декабря, в Украине начнется похолодание. Как именно, откуда и на сколько градусов - в уточненных прогнозах дальнейших", - написала Диденко.
Как писал Главред, в четверг, 18 декабря, в большинстве областей Украины осадков не прогнозировалось. Лишь на Закарпатье возможен небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом.
Напомним, Восточная Европа и Украина в эти дни будут находиться под влиянием антициклонов. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что ожидаются незначительные колебания температуры, слабый ветер и локальные осадки.
Недавно синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
