"Ситуация достаточно тяжелая": враг прорвался на окраину ключевого города - военный

Российские войска вошли на окраины Мирнограда в Покровском районе Донецкой области, где сейчас идут уличные бои. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер управления коммуникаций группировки войск "Восток" Григорий Шаповал, пишет УНИАН.
"В настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда, и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - отметил он.
По словам Шаповала, Силы обороны пытаются удержать позиции и укрепляют оборонительные сооружения. "Ситуация достаточно тяжелая и ведутся тяжелые уличные бои", - добавил спикер.
Он также уточнил, что сложность боевых действий ограничивает возможность применения определенных видов вооружения, в частности тяжелой артиллерии и некоторых систем беспилотных аппаратов. Несмотря на это, украинские войска продолжают оборонительные мероприятия и пытаются не допустить дальнейшего продвижения врага вглубь территории.
Новость дополняется . . . . .
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред