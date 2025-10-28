"Ситуация достаточно тяжелая": враг прорвался на окраину ключевого города - военный

https://glavred.info/front/situaciya-dostatochno-tyazhelaya-vrag-prorvalsya-na-okrainu-klyuchevogo-goroda-voennyy-10710374.html Ссылка скопирована

/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Российские войска вошли на окраины Мирнограда в Покровском районе Донецкой области, где сейчас идут уличные бои. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер управления коммуникаций группировки войск "Восток" Григорий Шаповал, пишет УНИАН.

"В настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда, и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - отметил он.

По словам Шаповала, Силы обороны пытаются удержать позиции и укрепляют оборонительные сооружения. "Ситуация достаточно тяжелая и ведутся тяжелые уличные бои", - добавил спикер.

Он также уточнил, что сложность боевых действий ограничивает возможность применения определенных видов вооружения, в частности тяжелой артиллерии и некоторых систем беспилотных аппаратов. Несмотря на это, украинские войска продолжают оборонительные мероприятия и пытаются не допустить дальнейшего продвижения врага вглубь территории.

