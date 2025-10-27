В Кремле признались, зачем РФ испытывает новые ядерные ракеты

Трамп призвал Путина сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет. В России не замедлили с ответом.

https://glavred.info/world/v-kremle-priznalis-zachem-rf-ispytyvaet-novye-yadernye-rakety-10709897.html Ссылка скопирована

Песков отреагировал на заявления Трампа о "Буревестнике" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Основное:

РФ пугает мир новой ядерной ракетой

Трамп отреагировал на российские учения с применением ядерного вооружения

Песков прокомментировал заявления главы Белого дома о "Буревестнике"

Испытания ядерной ракеты "Буревестник", по словам представителя РФ, не представляют причин для обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. Именно так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет. Заявления Пескова приводят росСМИ.

Песков также акцентировал на словах Трампа о том, что Штаты имеют атомную подводную лодку.

видео дня

"Слова Трампа о ядерной подводной лодке у берегов РФ в ответ на "Буревестник" - это точка зрения президента США, она важна", - добавил пресс-секретарь Кремля.

При этом он подчеркнул, что при всей открытости к налаживанию диалога с США, Россия и Путин руководствуются собственными национальными интересами.

Он сказал, что Россия "последовательно занимается обеспечением собственной безопасности".

"Обеспечение безопасности для нашей страны - вопрос жизненно важный, особенно на фоне того милитаристского настроения, которое мы видим прежде всего у европейцев. Европейцы находятся в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На этом фоне Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность", - заявил Песков.

В каком случае Россия может применить ядерное оружие - мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев рассказал в комментарии Главреду, что Россия могла бы применить ядерное оружие, если Путин поймет, что не способен достичь поставленных перед войной целей.

По словам Бондарева, если же война окажется безрезультатной, страна понесет потери, а мир придется принимать на компромиссных условиях, это может создать у его окружения впечатление, что "полстраны угробили по пустякам". Бюрократы, олигархи и военные могут начать задавать вопросы о смысле действий Путина.

Испытания ядерных ракет Россией - новости по теме

Напомним, Россия 22 октября провела масштабные учения стратегических ядерных сил с запуском ракет "Ярс" и "Синева" с участием Путина.

Позже Трамп подчеркнул, что Путин должен сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытании ракет. Глава Белого дома напомнил Путину, что у США также есть ядерное оружие, которое находится вблизи РФ.

Как писал Главред, Министерство обороны России заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр". Они должны быть оснащены ядерной боеголовкой.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред