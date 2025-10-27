Новые санкции США против России: Трамп заинтриговал заявлением

Трамп общался с прессой на борту Air Force One.

Санкция США против России

Трамп сказал, планирует ли вводить новые санкции против РФ

Он также ответил, должен ли Евросоюз использовать "замороженные" российские активы для обороны Украины

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о вероятности введения новых санкций против страны-агрессора России.

В частности, во время общения с прессой на борту Air Force One Трампа спросили, рассматривает ли он введение новых санкций против Москвы.

"Скоро узнаете", - ответил американский лидер.

Трамп также сказал, что "не вмешивается в вопрос использования Украиной российских замороженных активов".

На уточняющий вопрос, должен ли ЕС использовать замороженные российские активы, чтобы помочь оплатить оборону Украины, президент США сказал:

"Не знаю. Спросите у ЕС. Я в это не вмешиваюсь. Это их решение".

Санкции США против РФ

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач сказал, что недавние санкции США коснулись двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл".

По его мнению, Трамп оставил пространство для усиления этих санкций и распространения их на другие российские компании.

В частности, считает эксперт, возможно финансовое давление и вторичные санкции против тех компаний и государств, которые торгуют с Россией чем-то другим.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Санкции - последние новости

Как сообщал Главред, 23 октября министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Диктатор Владимир Путин охарактеризовал новые санкции США как попытку давления на Россию, что вредит двусторонним отношениям, но, по его словам, не повлияют на экономику страны.

В то же время, издание Reuters недавно писало, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции в отношении России. Новые ограничения могут коснуться других ключевых сфер российской экономики.

Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

