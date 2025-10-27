Новые санкции США против России: Трамп заинтриговал заявлением

Коротко:
- Трамп сказал, планирует ли вводить новые санкции против РФ
- Он также ответил, должен ли Евросоюз использовать "замороженные" российские активы для обороны Украины
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о вероятности введения новых санкций против страны-агрессора России.
В частности, во время общения с прессой на борту Air Force One Трампа спросили, рассматривает ли он введение новых санкций против Москвы.
"Скоро узнаете", - ответил американский лидер.
Трамп также сказал, что "не вмешивается в вопрос использования Украиной российских замороженных активов".
На уточняющий вопрос, должен ли ЕС использовать замороженные российские активы, чтобы помочь оплатить оборону Украины, президент США сказал:
"Не знаю. Спросите у ЕС. Я в это не вмешиваюсь. Это их решение".
Санкции США против РФ
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач сказал, что недавние санкции США коснулись двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл".
По его мнению, Трамп оставил пространство для усиления этих санкций и распространения их на другие российские компании.
В частности, считает эксперт, возможно финансовое давление и вторичные санкции против тех компаний и государств, которые торгуют с Россией чем-то другим.
Санкции - последние новости
Как сообщал Главред, 23 октября министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.
Диктатор Владимир Путин охарактеризовал новые санкции США как попытку давления на Россию, что вредит двусторонним отношениям, но, по его словам, не повлияют на экономику страны.
В то же время, издание Reuters недавно писало, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции в отношении России. Новые ограничения могут коснуться других ключевых сфер российской экономики.
Что такое санкции?
Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.
