Пытал украинских пленных в Мордовии: "Доктор Зло" из расследования "Схем" попал под санкции ЕС

Илья Сорокин пытал украинских военнопленных и не оказывал им необходимую медицинскую помощь.

Илья Сорокин унижал, пытал украинских военнопленных и не оказывал им медицинскую помощь / Коллаж: Главред, фото: Схемы

ЕС ввел санкции против врача колонии №10 в Мордовии Ильи Сорокина

"Доктор Зло" систематически отказывал в медицинской помощи и применял пытки

Он открыто поддерживает войну против Украины

Европейский Союз официально включил в санкционный список врача российской колонии №10 в Мордовии - Илью Сорокина, которого обвиняют в жестоком обращении с украинскими военнопленными. Его имя появилось в 19-м пакете санкций ЕС под номером 1976.

Его фамилия - в 19-м пакете санкций ЕС против России, под номером 1976 / Схемы

Кто такой Илья Сорокин

По данным расследования журналистов "Схем", Сорокин работал в медицинской части колонии как минимум с 2018 года. В конце 2024-го он пошел служить, взяв позывной "Доктор", а среди украинских пленных получил прозвище "Доктор Зло".

Пытки вместо лечения

Европейские дипломаты отмечают, что Сорокин систематически отказывал в медицинской помощи украинским военнопленным, а также применял к ним пытки. Среди задокументированных методов - удары электрическим током, принуждение к унизительным действиям, в частности лаяние и пение российских патриотических песен.

Идеологическая поддержка войны

В объяснении к санкциям ЕС отметил, что Сорокин открыто поддерживает агрессивную политику России, публикует националистические сообщения в соцсетях и использует символику "Z", которая ассоциируется с вторжением в Украину.

Официальная позиция ЕС

Илья Сорокин поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, - говорится в решении Евросоюза.

Журналисты "Схем" связались с Сорокиным, чтобы получить комментарий. На вопрос о пытках он ответил: "Такого быть не может. Я там не работаю".

Введут ли США санкции против России - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Дональд Трамп не стремится оказывать давление на Москву и в то же время избегает обострения в отношениях с Китаем. Об этом заявил дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По мнению эксперта, предложение Трампа к европейцам отказаться от энергетического сотрудничества с РФ скорее выглядит как попытка избежать собственных обещаний. Ведь перед саммитом на Аляске он угрожал Москве "адскими тарифами" в случае отказа прекратить войну.

"Однако после этой встречи Трамп не только не ввел санкции против России, но и фактически отказался от своего подхода, приняв российскую позицию", - отметил эксперт.

Санкции против России - последние новости

Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России, который нацелен, в частности, против финансового сектора. Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские правительства оказывали давление на Дональда Трампа, призывая его ужесточить санкции против России. В ответ президент США сместил акценты и он призвал прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины на импорт из Китая и Индии. По данным The Wall Street Journal, дипломаты подтверждают, что на этой неделе обсуждение нового пакета санкций ЕС против России отложили, чтобы найти варианты его усиления.

После телефонного разговора с Трампом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении активизировать совместные действия для повышения экономического давления на Россию.

