Путин запустил межконтинентальную баллистическую ракету в сторону США

Россия 22 октября провела масштабные учения стратегических ядерных сил с запуском ракет "Ярс" и "Синева" с участием Путина, сообщили российские СМИ.

Путин запустил межконтинентальную ракету в сторону США / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Россия начала ядерные учения

СМИ опубликовали запуск межконтинентальной ракеты в направлении США

Сегодня, 22 октября, в России прошли учения стратегических ядерных сил с привлечением наземных, морских и авиационных подразделений. Российские пропагандистские медиа распространили кадры с этих учений.

Отмечается, что за ходом событий наблюдал президент Владимир Путин, в частности за запуском ракеты "Ярс", способной нести ядерный боезаряд.

Видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" обнародовало российское пропагандистское агентство ТАСС.

Запуск состоялся с испытательного космодрома "Плесецк" в направлении полигона "Кура" на Камчатке. То есть ракета пролетела территорию РФ от западных регионов в направлении США и упала недалеко от их границы.

Смотрите видео пуска ракеты "Ярс" в сторону США:

/ Фото: скриншот

Также из акватории Баренцева моря российский атомный подводный крейсер "Брянск" осуществил запуск баллистической ракеты "Синева". К демонстрационным учениям привлекли и стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые отрабатывали пуски крылатых ракет воздушного базирования.

После завершения тренировки в Кремле сообщили, что все поставленные задачи якобы выполнены. Подобные учения в последний раз проводились год назад.

Ярс / Инфографика: Главред

Для чего Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону США

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко отметил, что российский диктатор и военный преступник Путин подражает поведению главы КНДР Ким Чен Ына.

"Ким Чен Путин играет ракетами с США так же, как раньше это делал правитель КНДР", - написал он в заметке в Telegram.

Коваленко отметил, что Россия не намерена применять ядерное оружие - ее действия носят исключительно демонстрационный характер.

По его словам, запуск "Ярса" в направлении США является информационной операцией, направленной на подрыв имиджа Дональда Трампа на международной арене, а сама РФ действует с молчаливого согласия геополитических союзников Китая, выступая его сырьевым придатком.

"Рано или поздно стоит все же понять, что в идеологической войне работает исключительно оружие, а не деньги. И важно применить его против России. Это я о западном мире, если что. Без этого будет труднее говорить с Глобальным Югом в будущем", - резюмирует он.

Может ли "Ярс" стать "геймчейнджером" - мнение эксперта

Как писал Главред, демонстрационный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", который может осуществить Россия, не будет иметь практического военного значения, считает авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап. Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, подобные действия имеют скорее символический характер - это попытка Путина продемонстрировать силу, повысить напряжение и показать пренебрежение к санкциям. Однако такие шаги не повлияют на реальный баланс сил и не изменят ход войны.

Эксперт отметил, что запуск "Ярса" - это элемент политического театра, направленный на запугивание Украины и Запада, поскольку Россия уже не имеет других способов произвести впечатление.

Ядерные угрозы РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп резко высказался относительно угроз применения ядерного оружия, которые ранее озвучивал бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Во время встречи с американскими военными Трамп назвал Медведева "тупым человеком".

Тем временем российский диктатор и военный преступник Владимир Путин снова прибегнул к ядерному шантажу, обращаясь к странам Запада. Во время заседания Совбеза РФ он заявил об отмене моратория на ракеты средней дальности.

Кроме того, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Россия якобы сталкивается с "колоссальными угрозами" от Запада, поэтому нуждается в обновлении своего ядерного арсенала.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

