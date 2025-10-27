Путин готов принять мирную концепцию Белого дома: реакция Украины

Сергей Лавров утверждает, что диктатор якобы "готов двигаться дальше".

Что известно:

В РФ заговорили о готовности принять мирную концепцию США

Украина считает это блефом

Украина настаивает на прекращении огня

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов принять концепцию мира, которую предложит Белый дом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Он утверждает, что Путин "готов двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе". При этом пока якобы прямого предложения от США не было.

Лавров утверждает, что стороны якобы договорились взять паузу для обдумывания предложений. США настаивают на остановке боевых действий вдоль текущей линии фронта.

Дмитрий Песков также подтвердил, что Россия "готова вести диалог по Украине на основе предложенной США концепции". В то же время он заявил, что Кремль не планирует раскрывать детали концепции, которую представил Вашингтон.

Что говорит Украина

Председатель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что верить этому можно будет только после того, как будет прекращение огня.

"До этого - это все пустые разговоры во избежание дополнительных санкций. После провала визита Дмитриева в США, который должен был договориться о том, чтобы новых санкций не было, Россию ждут новые удары, в частности они касаются криптовалют. Поэтому россияне хотят снова попытаться выиграть время, но не прекращать войну. Этот план важно понимать и дальше требовать прекращения огня. Только это имеет значение", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что РФ будет пытаться манипулировать "миротворчеством" перед встречей Трампа и Си Цзиньпина.

"Без прекращения огня все это - фейк", - подытожил он.

"Без прекращения огня все это - фейк... Это попытка делать вид миротворчества и обвинять всех вокруг в продолжении войны. Лавров, между прочим, недоволен концептом "прекращения огня". То есть Россия не хочет больше всего прекращать огонь", - подытожил он.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Война могла бы завершиться в период от двух месяцев до года, вполне возможно, что с 2026 года Россия продолжит войну уже в ситуации, когда возникнут проблемы с живой силой и вооружениями, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, завершению войны мешает поддержка Кремля со стороны Китая. Многое зависит от того, состоятся ли переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

"Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - добавил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, и ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Передача Украине ракет Tomahawk способна изменить стратегию Путина, однако, по словам главы представительства США при НАТО Мэттью Уитакера, российский диктатор пока не готов к переговорам, поскольку боится выглядеть слабым.

В Вашингтоне еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет типа Tomahawk. О потенциальном количестве таких ракет, которые может получить Украина, говорится в материале аналитического издания Defense Express.

