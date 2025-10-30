Более 700 воздушных целей: новые подробности о циничных ударах

Российские оккупанты атаковали регионы по всей Украине.

https://glavred.info/war/bolee-700-vozdushnyh-celey-novye-podrobnosti-o-cinichnyh-udarah-10710851.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Украину ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали дронами и ракетами Украину. Под ударом были также теплоэлектростанции ДТЭК в разных областях. Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на комбинированный удар оккупантов.

Он отметил, что эта атака была сложной. Россияне запустили более 650 дронов и более полусотни ракет различных типов, в том числе баллистические и аэробаллистические.

"Во многих наших регионах продолжаются аварийно-спасательные работы после ночной российской атаки ... Многие были сбиты, но, к сожалению, есть попадания ... Много было также подлых ударов по энергетике и обычной жизни в регионах: Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская, Львовская области. Все необходимые службы задействованы, нужно постараться максимально оперативно восстановить энерго- и водоснабжение везде, где оно сейчас отсутствует", - отметил президент.

видео дня

Зеленский убежден, что против России нужно усиливать реальное давление, том числе и санкциями.

"Рассчитываем, что Америка, Европа, страны Группы семи не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все. Нужны новые шаги в давлении: на российскую нефтегазовую промышленность и финансы, вторичные санкции на тех, кто эту войну спонсирует. Спасибо каждому и каждой, кто работает на мир", - пишет президент.

Удары по Винницкой области

Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщил о том, что в результате атаки на город Лажыжин пострадали минимум 5 человек, среди которых 7-летний ребенок. Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили трамы легкой и средней степени тяжести.

В результате "прилетов" были повреждены жилые дома, машины, гражданская и критическая инфраструктура. На местах взрывов начались пожары.

Секретарь Ладыжинского горсовета Александр Коломиец отметил, что в результате ударов люди остались без воды, тепла и света. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В городе готовятся к запуску альтернативной системы теплоснабжения и водообеспечения. Власти организовывают подвоз технической воды и запуск дворовых колонок водоснабжения. Также готовится запуск альтернативной системы теплоснабжения.

"Формируются группы для оценки разрушений, которые начнут работать после отбоя тревоги. Жители домов, которые пострадали больше всего будут отселены", - добавил он.

Обстрел Львовской области

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердил, что в регионе были атакованы два объекта энергетики. Из-за этого начались отключения света.

"Если у вас сейчас есть электричество, пожалуйста, используйте его экономно", - добавил глава Львовской ОГА.

Украинский политик Игорь Зинкевич сообщил о том, что во Львовской области была повреждена Добротворская ТЭС.

"Прошу всех быть особенно внимательными на дорогах и светофорах. Помните — как водители, так и пешеходы! Система резервного питания светофоров включается автоматически, поэтому они будут работать в автономном режиме там, где есть такая система. Также обращаю внимание на пользование лифтами: электроэнергию могут отключить в любой момент. Если есть возможность — лучше пользуйтесь лестницей", - написал он.

Удары по Ивано-Франковской области

Мощные взрывы также гремели в Ивано-Франковской области. Там под обстрелом был город Бурштын. О последствиях рассказали глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук і "Суспільне".

Мэр областного центра Руслан Марцинкив также сообщал о том, что в городе работает ПВО.

Местные СМИ сообщают о том, что взрывы в Бурштыне не прекращались почти три часа. В регионе возможны перебои с электроснабжением.

Обстрел Запорожской области

Россияне ударили дронами и ракетами по Запорожью. Город атаковали не менее 20 ударных дронов и 8 ракет. Это подтвердил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Враг ударил по зданию общежития, а результате чего "сложилось" много этажей. Под завалами могут быть люди. Уже известно минимум о двух погибших. Также пострадали минимум 17 человек, среди которых 6 - дети. У пострадавших острая реакция на стресс, рваные раны, контузии, ушибы и переломы. Среди пострадавших три девочки и три мальчика возрастом от 3 до 6 лет.

Удары по Киевской области

Глава Киевской ОГА Николай Калашник отметил, что область была под атакой дронов. В результате атаки в Борисполе пострадала 36-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами лица, рук, резаными ранами предплечий и голени.

Также начался пожар в частном доме после "прилета", были повреждены окна в жилых домах и загорелись машины.

Удары по Черкасской области

По данным ГСЧС, в Черкасской области был удар по ферме. В результате этого начался сильный пожар на площади 1200 кв. м, погибло одно животное.

"На месте происшествия работали спасатели ГСЧС и местные пожарные команды. Возгорание ликвидировано, пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

Обстрел Днепропетровской области

В Днепропетровской области россияне ударили ракетами и дронами по областному центру и двух громадах. ГСЧС сообщает, что в Днепре российская ракета ударила по объекту инфраструктуры.

"По Покровской и Николаевской общинам Синельниковского района нанесли удар беспилотниками — загорелся жилой дом и возник пожар на объекте инфраструктуры. Предварительно, погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 30 октября - последние новости

Рано утром 30 октября регионы были под атакой крылатых ракет и Кинжалов. Также враг запускал ударные дроны. Во многих регионах прогремели мощные взрывы. Одни из них прозвучали в Бурштыне Ивано-Франковской области.

В результате массированной атаки баллистикой по Запорожью было разрушено здание общежития. Мониторинговый канал "monitoringwar" сообщил о серии взрывов в городе и уточнил, что Запорожье находилось под атакой баллистических комплексов "Искандер" из Крыма, Таганрога и Краснодарского края.

Позже стало известно о том, что россияне били по энергетике в разных областях Украины. В результате этого были введены графики отключения света.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред