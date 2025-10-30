В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

Российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и "Кинжалами".

Украина под атакой крылатых ракет / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, 26 ОАБр, скриншот

Российские оккупанты осуществили пуски крылатых ракет из стратегической авиации Ту-95МС и МиГ-31К. Большинство ракет летели в направлении западных областей. Это подтверждают Воздушные силы ВСУ.

Мониторинговые каналы также предупреждали о том, что крылатые ракеты летели в направлении Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

Во многих регионах прогремели мощные взрывы. Одни из них прозвучали в Бурштыне Ивано-Франковской области.

Впоследствии РФ снова подняла в воздух МиГи и осуществила пуски "Кинжалов". Ракеты Х-47М2 пролетели через Киевскую, Ровенскую, области. Воздушные силы предупреждали, что "Кинжалы" летят в направлении Львова.

В результате атаки в Украине начались перебои со светом.

