В Украине ввели графики отключения света: россияне били по энергетике

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами. Под атакой были объекты энергетики. Это подтвердила министр энергетики Светлана Гринчук.
Вследствие этого в Украине начались перебои со светом.
"Как только станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому нашему специалисту, который борется за свет и тепло в наших домах. Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - отметила Гринчук.
В Укрэнерго добавили, что в результате атаки были введены аварийные графики отключения света.
"Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме ... Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.
