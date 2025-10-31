Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

Даяна Швец
31 октября 2025, 07:06
238
Новая масштабная волна атак на стратегически важные объекты РФ вызвала мощные взрывы и пожары.
Путин, НПЗ, завод, взрыв, пожар
Дроны атаковали Орел / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что случилось:

  • Россию охватила серия ударов неизвестных беспилотников сразу в нескольких центральных областях
  • Целями атак стали критические объекты энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры

Неспокойной выдалась ночь на 31 октября в России. Серия ударов беспилотников была зафиксирована сразу в нескольких центральных областях страны. Главными целями стали критические объекты энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, рассказывает Главред со ссылкой на российские медиа.

Взрывы в Орле

В ночь на 31 октября в российском городе Орел прогремела серия взрывов, регион подвергся атаке беспилотников неизвестного происхождения. В результате удара пострадала местная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), сообщают российские медиа.

видео дня

Воздушная тревога в городе прозвучала около 00:50, после чего местные Telegram-каналы начали сообщать о ракетной угрозе. Власти призвали жителей не выходить на улицу и прятаться в помещениях без окон.

Вскоре жители Орла начали массово сообщать о громких взрывах и вспышках в небе. Очевидцы слышали от трех до семи мощных ударов в северной части города. По их словам, во время взрывов срабатывали сигнализации автомобилей, а в воздухе были видны молниеносные вспышки, похожие на работу систем ПВО.

Россию охватили взрывы
Россию охватили взрывы / фото: тг-канал Главред

Позже появились сообщения о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры. В конце концов, эту информацию подтвердил и губернатор региона Андрей Кличков.

По его словам, на территорию местной ТЭЦ упали обломки беспилотника, в результате чего было повреждено электротехническое оборудование. При этом чиновник заверил, что пожара не возникло, а ситуацию удалось быстро локализовать.

Сейчас официальных данных о погибших или пострадавших нет.

Взрывы во Владимире

Кроме этого, на территории России, вблизи города Владимир, была атакована ключевая электрическая подстанция, что привело к значительному пожару.

Этот объект, известный как "Владимирская", имеет большое значение для энергосистемы региона, поскольку является узловым и обслуживает часть области, распределяя электроэнергию через многочисленные высоковольтные линии (110-750 кВ). Его мощность, по имеющимся данным, составляет примерно 4010 МВА.

Взрывы в Ярославле

В России, в городе Ярославль, утром 31 октября также зафиксирована очередная атака беспилотников, сопровождавшаяся мощными взрывами. Основной целью удара стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Славнефть-ЯНОС") - один из пяти крупнейших НПЗ в стране и крупнейший на севере России.

Об атаке сообщили как российские СМИ, так и пользователи соцсетей, которые публиковали видео взрывов. Российские источники утверждают, что БПЛА атаковали город после 5 часов утра по Киеву.

Местные жители делились записями гудения дронов, попыток работы ПВО и ярких вспышек после попаданий. По обсуждениям в местных чатах, взрывы начались около 04:38-04:40 (по Киеву) и раздавались с интервалом, достигнув к 05:20 по меньшей мере десяти "хлопков".

На фоне событий в аэропорту Ярославля ввели план "Ковер", временно остановив авиарейсы. Кроме того, сообщалось о перекрытии дороги к атакованному НПЗ.

Удары по энергетике России - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал в колонке для Главреда, что наши удары по энергетике для России являются крайне болезненными.

"Так, например, российский пропагандист Андрей Караулов, который поддерживает войну и придерживается позиции "царь хороший, бояре плохие", несколько дней назад открыто заговорил о последствиях системных атак Украины на нефтепереработку России. Я впервые услышал, что российский пропагандист открыто обсуждает этот вопрос", - напоминает Тука в разговоре с Главредом.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в РФ / Главред-инфографика

По словам эксперта, Караулов отметил, что, по оценкам российских экспертов, чтобы Россия ощутила нехватку горючего, необходимо вывести из строя 10-13% ее нефтеперерабатывающих предприятий.

"Украина, по подсчетам западных аналитиков, уничтожила уже 23% таких предприятий. Также он впервые подчеркнул, что еще с советских времен 100% нефтеперерабатывающих предприятий в России работают на оборудовании, которое производится в "недружественных государствах", поэтому сейчас, находясь под жесткими санкциями, россияне не имеют возможности восстанавливать то, что разрушили украинские удары. Кроме того, Караулов впервые сказал, что все эти технологические проблемы не может компенсировать даже помощь Китая. Это, как по мне, очень важно: если российские пропагандисты начали откровенно об этом говорить, это является свидетельством того, что удары наших Сил обороны крайне чувствительны для России, и их нужно только наращивать", - резюмировал эксперт.

Взрывы в России - последние новости

Главред недавно рассказывал детали мощных ударов Сил обороны. Так, выведены из строя два российских нефтеперерабатывающих завода - Новоспасский (Ульяновская область) и Марийский (Республика Марий Эл). Эти предприятия были непосредственно задействованы в логистике и обеспечении потребностей войск России, сообщили в Генштабе ВСУ.

Также не так давно в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов. Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука рассказал, что разрушительные удары по целям в глубине России могут усилиться.

В течение 26 и 27 октября в российской столице Москве и соседних регионах фиксировались взрывы из-за атак неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны Минобороны РФ якобы сбили два дрона, которые летели в сторону города. По его словам, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Больше важных новостей:

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ПВО Орел взрыв в России война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

07:06Мир
Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:53Фронт
США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

23:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Последние новости

07:06

Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

06:11

Гороскоп на ноябрь 2025 для Стрельцов: месяц больших решений и новых дорогВидео

06:10

Зачем Россия ведет преступную войнумнение

06:00

Путинист Преснякова раскрыл тайну разведенного сына - детали

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках ведущего новостей за 63 секунды

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
05:05

"Его мозг разрушался": жена Уиллиса рассказала о первом признаке болезни актера

04:30

Судьба пошлет особого человека: какие знаки зодиака услышат важное признание

04:03

Из чего на самом деле делают жевательные резинки - что скрывают производителиВидео

03:34

Астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй: есть ли угроза для человечества

Реклама
01:53

Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:33

Чем и как подкормить розы на зиму: лучшие удобрения и натуральные средстваВидео

01:30

18-летний сын Падалко и Соболева подписал контракт с ВСУ - где служит Михаил

01:05

Не ели три дня и пешком преодолели 16 км: супруги чудом спаслись из ада в ТорскомВидео

00:49

Штраф за лобовое стекло: что в авто может привлечь внимание полиции

00:30

Большое возвращение: 62-летний Квентин Тарантино появится на экранах

30 октября, четверг
23:56

США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

23:42

Лучше не придумаешь: как сделать удобрение из картофельных очистковВидео

23:32

Сумы подверглись атаке БПЛА: враг попал в многоэтажку, есть пострадавшие

23:10

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыльВидео

23:10

"Это было серьезнее": фронтвумен Go_A после поцелуя с девушкой сделала признаниеВидео

Реклама
22:44

Как оживить вазоны зимой: садовод показала копеечный "коктейль" из аптечкиВидео

22:41

Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора - назван правильный порядок

22:18

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

22:00

Даша Астафьева без церемоний ответила на вопрос "Когда замуж?"

21:46

Попов потроллил дончан после победы Динамо - ответ не заставил себя ждать

21:26

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

21:15

Слово "холостяк" имеет другое значение - как правильно называть неженатых мужчинВидео

21:09

Тыква может скрывать токсичный секрет - о чем предупредили ученые

20:53

Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

20:41

Любимые тако по абсолютно новому рецепту: начинка просто топВидео

20:34

О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсыВидео

20:29

Как нельзя обрезать виноград: ошибки, из-за которых теряют урожай

20:04

Почему смартфон Xiaomi быстро разряжается: простое решение проблемы

19:55

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

19:50

Путин может объявить завершение войны - названы два условия и возможные сроки

19:39

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

19:28

Сложная головоломка на IQ: только счастливчики найдут спрятанную букву "О"

19:10

Переговоры Трампа и Си: почему Украина отложена на потоммнение

19:04

Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

18:36

В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба, есть раненые - что известно

Реклама
18:29

Штраф 7 тысяч евро: почему в Германии наказывают за TikTok и авто под домомВидео

18:17

Справиться сможет не каждый: задача по ПДД на проезд кругового перекресткаВидео

18:00

Медведев начал пугать Бельгию "оружием Судного дня" - "главному хулигану РФ" ответили

17:29

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:24

Чтобы не навлечь беду: священник сказал, можно ли спать ногами к двериВидео

17:23

Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи

17:08

"Маша и Медведь" могут финансировать РФ: Минкульт поддержал санкции

16:49

В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

16:39

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

16:29

Несут древние знания: какие люди имеют старую душу по дате рождения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять