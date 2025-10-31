Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

Новая масштабная волна атак на стратегически важные объекты РФ вызвала мощные взрывы и пожары.

https://glavred.info/world/noch-vzryvov-v-rf-drony-atakovali-cennye-obekty-v-orle-vladimire-i-yaroslavle-10711067.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали Орел / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что случилось:

Россию охватила серия ударов неизвестных беспилотников сразу в нескольких центральных областях

Целями атак стали критические объекты энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры

Неспокойной выдалась ночь на 31 октября в России. Серия ударов беспилотников была зафиксирована сразу в нескольких центральных областях страны. Главными целями стали критические объекты энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, рассказывает Главред со ссылкой на российские медиа.

Взрывы в Орле

В ночь на 31 октября в российском городе Орел прогремела серия взрывов, регион подвергся атаке беспилотников неизвестного происхождения. В результате удара пострадала местная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), сообщают российские медиа.

видео дня

Воздушная тревога в городе прозвучала около 00:50, после чего местные Telegram-каналы начали сообщать о ракетной угрозе. Власти призвали жителей не выходить на улицу и прятаться в помещениях без окон.

Вскоре жители Орла начали массово сообщать о громких взрывах и вспышках в небе. Очевидцы слышали от трех до семи мощных ударов в северной части города. По их словам, во время взрывов срабатывали сигнализации автомобилей, а в воздухе были видны молниеносные вспышки, похожие на работу систем ПВО.

Россию охватили взрывы / фото: тг-канал Главред

Позже появились сообщения о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры. В конце концов, эту информацию подтвердил и губернатор региона Андрей Кличков.

По его словам, на территорию местной ТЭЦ упали обломки беспилотника, в результате чего было повреждено электротехническое оборудование. При этом чиновник заверил, что пожара не возникло, а ситуацию удалось быстро локализовать.

Сейчас официальных данных о погибших или пострадавших нет.

Взрывы во Владимире

Кроме этого, на территории России, вблизи города Владимир, была атакована ключевая электрическая подстанция, что привело к значительному пожару.

Этот объект, известный как "Владимирская", имеет большое значение для энергосистемы региона, поскольку является узловым и обслуживает часть области, распределяя электроэнергию через многочисленные высоковольтные линии (110-750 кВ). Его мощность, по имеющимся данным, составляет примерно 4010 МВА.

Взрывы в Ярославле

В России, в городе Ярославль, утром 31 октября также зафиксирована очередная атака беспилотников, сопровождавшаяся мощными взрывами. Основной целью удара стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Славнефть-ЯНОС") - один из пяти крупнейших НПЗ в стране и крупнейший на севере России.

Об атаке сообщили как российские СМИ, так и пользователи соцсетей, которые публиковали видео взрывов. Российские источники утверждают, что БПЛА атаковали город после 5 часов утра по Киеву.

Местные жители делились записями гудения дронов, попыток работы ПВО и ярких вспышек после попаданий. По обсуждениям в местных чатах, взрывы начались около 04:38-04:40 (по Киеву) и раздавались с интервалом, достигнув к 05:20 по меньшей мере десяти "хлопков".

На фоне событий в аэропорту Ярославля ввели план "Ковер", временно остановив авиарейсы. Кроме того, сообщалось о перекрытии дороги к атакованному НПЗ.

Удары по энергетике России - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал в колонке для Главреда, что наши удары по энергетике для России являются крайне болезненными.

"Так, например, российский пропагандист Андрей Караулов, который поддерживает войну и придерживается позиции "царь хороший, бояре плохие", несколько дней назад открыто заговорил о последствиях системных атак Украины на нефтепереработку России. Я впервые услышал, что российский пропагандист открыто обсуждает этот вопрос", - напоминает Тука в разговоре с Главредом.

НПЗ в РФ / Главред-инфографика

По словам эксперта, Караулов отметил, что, по оценкам российских экспертов, чтобы Россия ощутила нехватку горючего, необходимо вывести из строя 10-13% ее нефтеперерабатывающих предприятий.

"Украина, по подсчетам западных аналитиков, уничтожила уже 23% таких предприятий. Также он впервые подчеркнул, что еще с советских времен 100% нефтеперерабатывающих предприятий в России работают на оборудовании, которое производится в "недружественных государствах", поэтому сейчас, находясь под жесткими санкциями, россияне не имеют возможности восстанавливать то, что разрушили украинские удары. Кроме того, Караулов впервые сказал, что все эти технологические проблемы не может компенсировать даже помощь Китая. Это, как по мне, очень важно: если российские пропагандисты начали откровенно об этом говорить, это является свидетельством того, что удары наших Сил обороны крайне чувствительны для России, и их нужно только наращивать", - резюмировал эксперт.

Взрывы в России - последние новости

Главред недавно рассказывал детали мощных ударов Сил обороны. Так, выведены из строя два российских нефтеперерабатывающих завода - Новоспасский (Ульяновская область) и Марийский (Республика Марий Эл). Эти предприятия были непосредственно задействованы в логистике и обеспечении потребностей войск России, сообщили в Генштабе ВСУ.

Также не так давно в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов. Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука рассказал, что разрушительные удары по целям в глубине России могут усилиться.

В течение 26 и 27 октября в российской столице Москве и соседних регионах фиксировались взрывы из-за атак неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны Минобороны РФ якобы сбили два дрона, которые летели в сторону города. По его словам, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Больше важных новостей:

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред