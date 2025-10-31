Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

Украинские защитники остановили наступление оккупантов на Купянском, Лиманском и Славянском направлениях.

ВСУ отбили более сотни атак / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

За сутки ВСУ отбили более 100 атак вдоль фронта

Враг нанес 59 авиаударов и выпустил более 50 ракет

Самое горячее направление - Покровское, 40 попыток прорыва

Украинские Силы обороны продолжают прочно удерживать позиции и наносить противнику ощутимые потери по всей линии фронта. В течение суток 30 октября зафиксировано более сотни боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

По данным Генштаба, с начала суток зафиксировано 114 боевых столкновений. Украинские подразделения успешно противостоят попыткам российских войск продвинуться на нашу территорию, нанося огневое поражение по позициям оккупантов.

Противник нанес два ракетных и 59 авиаударов, использовав 53 ракеты и 105 управляемых авиабомб. Также зафиксировано применение более 4200 дронов-камикадзе и более 3000 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Покровское направление

Наиболее интенсивные бои продолжаются на покровском направлении, где только за сутки зафиксировано 40 попыток прорыва. Российские войска пытались продвинуться в районах Шахматного, Новоторецкого, Родинского, Покровска и соседних населенных пунктов.

По предварительным данным, на этом участке фронта ликвидировано 60 оккупантов, из них 33 - безвозвратно, уничтожен 21 беспилотник и единица бронетехники, а также повреждены четыре артсистемы.

Ситуация на других направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили два штурма и выдержали 10 авиаударов, во время которых противник сбросил 22 авиабомбы. Враг совершил 178 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

В Купянском секторе ВСУ остановили семь атак противника возле Степной Новоселовки, Песчаного и Петропавловки, еще два боя продолжаются.

"На Лиманском направлении отбито девять атак вблизи Шандриголово, Нововодяного, Заречного и Корового Яра, а на Славянском - восемь штурмов в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного и Звановки", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Безуспешной оказалась попытка врага атаковать в направлении Ступочек на Краматорском направлении. На Константиновском российские войска 13 раз пытались прорвать оборону возле Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра - все атаки были отбиты.

Купянск / Инфографика: Главред

Также продолжались штурмы на Александровском направлении, где враг 13 раз пытался атаковать в районах Зеленого Гая, Вербового, Степного и Нововасильевского, однако безрезультатно.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях украинские воины отбили по одной атаке, а на Приднепровском - три попытки врага приблизиться к позициям защитников.

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Сирский отметил, что ситуация остается напряженной, однако заявления российской пропаганды о якобы "окружении" украинских сил в Покровске или Купянске не соответствуют действительности.

Президент Владимир Зеленский указывал на то, что самым сложным участком фронта пока остается Покровское направление - там продолжаются интенсивные бои, а российские войска сосредоточили значительные силы. Ситуация в районе Купянска также непростая, однако украинские защитники удерживают контроль над позициями.

В Донецкой области разворачивается одна из самых острых фаз войны. Покровск, который имеет стратегическое логистическое значение, оказался под реальной угрозой оперативного окружения. По данным DeepState, около трети города находится в "серой зоне", а бои уже идут непосредственно в пределах населенного пункта.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

