В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

Руслана Заклинская
30 октября 2025, 19:55
Отдельные группы врага пытаются проникать в город и накапливать силы.
ВСУ опровергли фейки РФ о "блокаде" / Колаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 41 ОМБр

Главное:

  • Заявления РФ о якобы блокировании ВСУ в Покровске неправдивы
  • РФ усиливает давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию
  • Отдельные группы РФ проникают в город, но ВСУ уничтожают их

Заявления российских пропагандистов о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске не соответствуют действительности. Однако ситуация в городе остается сложной. Об этом сообщила Группировка войск "Восток".

По данным украинских военных, российская армия усиливает давление в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Отдельные группы вражеской пехоты пытаются проникать в город, перемещаться и накапливать силы в населенном пункте.

"В городе проводятся ударно-поисковые действия. Эти вражеские подразделения и отдельные пехотинцы уничтожаются нашими воинами. Наращиваются силы и средства для поиска и уничтожения противника, в частности увеличивается количество средств беспилотных систем", - отметили в Группировке войск "Восток".

За минувшие сутки, 29 октября, военнослужащие 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск уничтожили непосредственно в Покровске 13 оккупантов. Четверо российских оккупантов были ликвидированы у стелы на въезде в город.

Также в Укгруппировке отметили, что несмотря на активность вражеских FPV-дронов, логистические пути в Покровск остаются открытыми. Доставка боеприпасов и ресурсов затруднена, однако не прерывается.

"Используются различные средства противодействия, защиты и поддержки логистических путей. Силы обороны Украины продолжают зачистку Покровска от российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Что происходит в Покровске - мнение эксперта

Военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Киев 24" сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается одной из самых напряженных на фронте. Части противника уже присутствуют в черте города и действуют небольшими мобильными группами.

"Железная дорога разделяет Покровск - меньшая часть это северная, и чуть большая - южная. В южной части враг передвигается, там постоянно продолжаются столкновения. Присутствует враг и в северной части, к сожалению, и там также продолжаются постоянные столкновения. Враг перемещается по городу, не везде он закрепился, но мы прекрасно понимаем, что если он там присутствует, то и закрепится скоро", - пояснил Попович.

По его словам, существует реальная угроза обхода Покровска с севера, что может создать критическую ситуацию для украинских войск. Попович отмечает, что успехи ВСУ на Добропольском направлении могут сдержать эту угрозу, но если россияне продвинутся от Родинского на Гришино, тогда украинским силам, вероятно, придется оставлять Покровск.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, Покровск оказался под прямой угрозой окружения. По данным DeepState, российские войска продвинулись в жилые кварталы, в городе уже около 250 оккупантов.

Для окружения Покровска РФ стянула около 11 тысяч военных. В полосе ответственности 7 корпуса ДШВ враг накопил до 100 танков, 260 бронированных машин и 160 артсистем. Отдельные группы врага пытаются продвинуться на северо-запад и север города.

Кроме этого, военный эксперт Кирилл Сазонов прогнозирует, что в ближайшие месяцы бои за Покровск и Мирноград будут одними из самых ожесточенных в Донецкой области. Россия перебросила в Покровск около 10 тыс. подготовленных военных.

Об источнике: Группировка войск "Восток"

Группировка войск "Восток" - это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на Восточном направлении страны.

