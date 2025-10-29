РФ подтягивает "элиту" в Покровск: эксперт рассказал о ситуации в городе

Российские войска перебросили в Покровск дополнительный личный состав.

Украинские военные сдерживают штурмы и ведут уличные бои / Коллаж: Главред, фото: 37 37 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Кратко:

РФ перебросила в Покровск около 10 тыс. подготовленных резервов

В городе продолжаются ожесточенные уличные бои, логистика обеих сторон парализована

Военный эксперт Кирилл Сазонов заявил, что в ближайшие месяцы битва за Покровск и Мирноград в Донецкой области будет одной из самых ожесточенных. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

По словам Сазонова, российские войска перебросили в Покровск дополнительные подразделения, что свидетельствует о приоритетности этого направления для врага.

"Было переброшено около 10 тысяч резервов для армии РФ. И, к сожалению, это не "чмобики", о которых любят шутить... Это военные после хорошей штурмовой подготовки. По возрасту и по физподготовке - это не простой противник", - отметил он.

В Покровске продолжаются уличные бои

Эксперт подчеркнул, что ситуация в Покровске остается крайне сложной: противник просочился в город, где продолжаются уличные бои.

"В Покровске - реальный ад. Причем для всех - и для нас, и для противника, потому что ни наша логистика, ни логистика противника работать не может: все под ударом. Им даже сложнее снабжать свои группы, потому что лететь дольше, выше риск быть сбитыми", - пояснил Сазонов.

По его словам, для зачистки города украинские силы перебросили несколько подразделений, которые специализируются на городских боях.

"Их постоянно вычищают, и для этой цели перебросили несколько подразделений украинских, реальных "рексов", которые занимаются зачисткой Покровска", - добавил он.

Сазонов прогнозирует, что бои за Покровск и Мирноград могут продолжаться долго, ведь обе стороны несут значительные потери и не имеют стабильных линий снабжения.

Покровск / Инфографика: Главред

Что происходит в Покровске - экспертное мнение

Военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Киев 24" оценил ситуацию на Покровском направлении как одну из самых напряженных на всей линии фронта. По его словам, российские подразделения уже действуют в черте города, используя тактику просачивания небольшими мобильными группами.

"Железная дорога разделяет Покровск - меньшая часть это северная, и немного большая - южная. В южной части враг передвигается, там постоянно продолжаются стычки. Присутствует враг и в северной части, к сожалению, и там также продолжаются постоянные столкновения. Враг перемещается по городу, не везде он закрепился, но мы прекрасно понимаем, что если он там присутствует, то и закрепится скоро", - пояснил Попович.

Обозреватель отметил, что существует реальная угроза обхода Покровска с севера, что может поставить украинские войска в критическое положение.

"Успехи ВСУ на Добропольском направлении могут сдержать эту угрозу, но если россияне продвинутся от Родинского на Гришино, тогда, вероятно, придется оставлять Покровск", - предупредил эксперт.

Попович отметил, что ситуация в Покровске остается динамичной и чрезвычайно опасной, ведь враг пытается расширить плацдарм и создать условия для окружения города.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Как сообщал Главред, Путин приказал захватить Покровск до середины ноября, поскольку город является ключевым логистическим узлом для ВСУ. Часть российских подразделений уже проникла в город, но о полном окружении речь не идет - бои продолжаются как снаружи, так и внутри города.

Кроме того, российские оккупационные войска планируют окружить Покровскую агломерацию в Донецкой области с нескольких направлений. Враг стянул 11 тысяч человек для реализации замысла. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Также на фронте за минувшие сутки произошло 135 боевых столкновений. Ситуация остается напряженной на нескольких направлениях, горячее всего - на Покровском направлении. Там российские оккупанты атаковали 45 раз, но понесли значительные потери.

О персоне: Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году россияне не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

