Градус напряжения на фронте повышается: в Генштабе рассказали о последних событиях

Руслан Иваненко
29 октября 2025, 01:55
266
Украинские войска отражают многочисленные атаки и наносят врагу значительные потери на нескольких направлениях фронта.
ВСУ, Фронт, Война
Генштаб ВСУ сообщает об активных атаках противника / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • За сутки на фронте зафиксировано 135 боевых столкновений, враг понес потери
  • Украинские войска отбили многочисленные атаки и уничтожили технику противника
  • Активные бои продолжаются на нескольких ключевых направлениях, в частности Покровск и Лиман

На фронте продолжаются боевые действия: в течение суток зафиксировано 135 столкновений, враг активизировался на нескольких направлениях, но несет значительные потери. Особенно напряженно на Покровском направлении, где российские оккупанты совершили 45 атак на позиции украинских войск.

По данным Генштаба, враг потерял почти 115 человек. Украинские защитники уничтожили вражеский мотоцикл, 11 беспилотников и семь укрытий личного состава. Бои продолжаются в ряде населенных пунктов, среди которых Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман и Покровск.

видео дня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские войска отбили две штурмовые атаки. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив более 20 управляемых авиабомб, а также совершил 151 обстрел, среди которых были и ракеты реактивных систем залпового огня.

Другие активные направления

Активные боевые действия зафиксированы также на Лиманском, Славянском, Купянском и Константиновском направлениях, где продолжаются попытки врага прорвать оборону. Особенно напряженно в районах Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки и Степановки.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Не менее сложная ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях - украинские защитники отбили ряд атак, однако враг нанес авиаудары по нескольким населенным пунктам, в частности Орехов получил повреждения.

"В общем, с начала этих суток произошло 135 боевых столкновений. Захватчики нанесли 38 авиационных ударов, сбросив 90 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2740 дронов-камикадзе и осуществили 2973 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - сообщает Генштаб ВСУ.

Как ситуацию в Покровске оценивает офицер ВСУ

Главред писал, что по данным офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, на данный момент в Покровск проникло около 200-250 российских оккупантов, которые пытаются закрепиться в городе.

"Они ищут проходы и, к сожалению, находят их, постепенно просачиваясь в населенный пункт", - отметил он.

Цехоцкий подчеркнул, что точно определить численность врага сложно из-за неблагоприятных погодных условий и особенностей городской застройки, существенно затрудняющих мониторинг и оборону. По его мнению, это создает серьезные вызовы для организации эффективного противостояния и безопасного контроля над городом.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, украинские силы обороны недавно освободили село Кучеров Яр на Покровском направлении в Донецкой области.

Кроме того, в Покровске Донецкой области продолжаются уличные бои, враг пытается закрепиться в городе. Об этом в эфире "Киев 24" сообщил военный обозреватель Денис Попович.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

война в Украине Купянск Покровск новости Украины Фронт
