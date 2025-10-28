Причиной мог быть не газ: из-за чего на самом деле взорвался дом в Хмельницком

В результате взрыва пострадало минимум пять человек, среди которых один ребенок.

Что стало причиной взрыва в Хмельницком / Коллаж: Главред, фото: Сергей Тюрин

Что известно:

В Хмельницком прогремел взрыв

В результате взрыва произошло частичное разрушение дома

Причиной взрыва мог быть не газ

В Хмельницком произошел мощный взрыв, в результате чего были уничтожены квартиры на нескольких этажах. Причин этого взрыва может быть несколько. Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в эфире телемарафона.

Известно, что под завалами до сих пор может находиться женщина 1973 года рождения. После взрыва связи с ней не было.

Одной из причин взрыва может быть детонация взрывчатки.

"Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв, вызванный газом, но сейчас рассматриваются различные версии, в том числе по причине взрыва определенного взрывчатого предмета. Поэтому, до тех пор, пока не будет проведен окончательный разбор завала и не подтверждена эта информация соответствующими службами и экспертами - мы ни одну из версий как основную не определяем", - отметил глава ОВА.

По пока еще не точно информации в отселении будут нуждаться 32 жителя дома.

Напомним, Главред сообщал о том, что днем 28 октября в Хмельницком прогремел очень сильный взрыв. В результате взрыва частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены. Известно по меньшей мере о 5 пострадавших, среди которых один ребенок. Причиной взрыва тогда считали утечку бытового газа.

