Причиной мог быть не газ: из-за чего на самом деле взорвался дом в Хмельницком

Ангелина Подвысоцкая
28 октября 2025, 23:37
В результате взрыва пострадало минимум пять человек, среди которых один ребенок.
взрыв в Хмельницком
Что стало причиной взрыва в Хмельницком

Что известно:

  • В Хмельницком прогремел взрыв
  • В результате взрыва произошло частичное разрушение дома
  • Причиной взрыва мог быть не газ

В Хмельницком произошел мощный взрыв, в результате чего были уничтожены квартиры на нескольких этажах. Причин этого взрыва может быть несколько. Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в эфире телемарафона.

Известно, что под завалами до сих пор может находиться женщина 1973 года рождения. После взрыва связи с ней не было.

Одной из причин взрыва может быть детонация взрывчатки.

"Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв, вызванный газом, но сейчас рассматриваются различные версии, в том числе по причине взрыва определенного взрывчатого предмета. Поэтому, до тех пор, пока не будет проведен окончательный разбор завала и не подтверждена эта информация соответствующими службами и экспертами - мы ни одну из версий как основную не определяем", - отметил глава ОВА.

По пока еще не точно информации в отселении будут нуждаться 32 жителя дома.

Напомним, Главред сообщал о том, что днем 28 октября в Хмельницком прогремел очень сильный взрыв. В результате взрыва частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены. Известно по меньшей мере о 5 пострадавших, среди которых один ребенок. Причиной взрыва тогда считали утечку бытового газа.

Как сообщал Главред, 5 июля в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы после того, как Россия запустила "Кинжалы". Известно, что враг целился ракетами по Староконстантинову. Вскоре оккупанты осуществили второй пуск ракеты "Кинжал", которая повторила предыдущий маршрут.

17 апреля стало известно о том, что 20-летнего курсанта академии ГПСУ нашли мертвым в Хмельницком. В учебном заведении отметили, что курсант имел положительную характеристику, хорошо учился и имел общительный характер. Военнослужащий был уроженцем Черниговщины, имел полное среднее образование. Два года назад подписал контракт на службу, а в прошлом году поступил в учебное заведение ГПСУ.

В январе этого же года в Хмельницком мать выбросила новорожденного ребенка на помойку. Правоохранители установили, что мальчика родила дома 36-летняя местная жительница. Она завернула его в полотенце и вынесла на улицу в полиэтиленовом пакете.

