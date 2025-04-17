20-летнего курсанта академии ГПСУ нашли мертвым в Хмельницком - что известно

В учебном заведении отметили, что курсант имел положительную характеристику, хорошо учился и имел общительный характер.

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Юношу нашли с признаками огнестрельного ранения / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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В Хмельницком нашли мертвым курсанта Национальной академии государственной пограничной службы Украины

20-летний юноша находился на суточном дежурстве

17 апреля около 10:00 в Хмельницком было обнаружено тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Юноша был первокурсником Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Там сообщили, что курсант нес суточное дежурство. После обнаружения его тела на место происшествия сразу вызвали медиков и представителей полиции.

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Также отмечается, что военнослужащий был уроженцем Черниговщины, имел полное среднее образование. Два года назад подписал контракт на службу, а в прошлом году поступил в учебное заведение ГПСУ.

"Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер", - отметили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Сейчас идет следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия, параллельно проводится внутреннее расследование.

Гибель курсанта во Львовском университете внутренних дел МВД Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 марта 2023 года во Львовском университете внутренних дел МВД Украины нашли мертвым 18-летнего курсанта Дмитрия Гульчука. По предварительной версии следствия, парень выстрелил себе в голову.

Он оставил предсмертную записку, в которой отметил, что его довели до самоубийства. Родные погибшего сообщили о вероятном давлении и издевательствах в учебном заведении.

Командир курсанта заявил, что в последние дни Дмитрий вел себя привычно, был веселым и улыбчивым.

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