20-летнего курсанта академии ГПСУ нашли мертвым в Хмельницком - что известно

Коротко:
- В Хмельницком нашли мертвым курсанта Национальной академии государственной пограничной службы Украины
- 20-летний юноша находился на суточном дежурстве
17 апреля около 10:00 в Хмельницком было обнаружено тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Юноша был первокурсником Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Там сообщили, что курсант нес суточное дежурство. После обнаружения его тела на место происшествия сразу вызвали медиков и представителей полиции.
Также отмечается, что военнослужащий был уроженцем Черниговщины, имел полное среднее образование. Два года назад подписал контракт на службу, а в прошлом году поступил в учебное заведение ГПСУ.
"Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер", - отметили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Сейчас идет следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия, параллельно проводится внутреннее расследование.
Гибель курсанта во Львовском университете внутренних дел МВД Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 марта 2023 года во Львовском университете внутренних дел МВД Украины нашли мертвым 18-летнего курсанта Дмитрия Гульчука. По предварительной версии следствия, парень выстрелил себе в голову.
Он оставил предсмертную записку, в которой отметил, что его довели до самоубийства. Родные погибшего сообщили о вероятном давлении и издевательствах в учебном заведении.
Командир курсанта заявил, что в последние дни Дмитрий вел себя привычно, был веселым и улыбчивым.
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