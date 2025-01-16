В Хмельницком мать выбросила новорожденного ребенка на помойку: детали

Правоохранители установили, что мальчика родила дома 36-летняя местная жительница. Она завернула его в полотенце и вынесла на улицу в полиэтиленовом пакете.

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В Хмельницком мать выбросила новорожденного ребенка на свалку/ коллаж: Главред, фото: полиция Хмельницкой области

Кратко:

В Хмельницком нашли новорожденного ребенка на помойке

Полиция установила, что ребенка родила дома 36-летняя местная жительница

Ребенка и его горе-мать забрали в больницу

В Хмельницком прохожие нашли рядом с мусорными баками живого новорожденного ребенка.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области. Ребенка нашли вечером 15 января на улице Тернопольской, после чего неравнодушные сообщили об этом полиции.

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Правоохранители установили, что мальчика родила дома 36-летняя местная жительница. Женщина завернула ребенка в полотенце, после чего положила мальчика в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу.

Как рассказала начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в области Инна Глега в комментарии "Суспільному", новорожденный был в удовлетворительном состоянии. Скорая помощь забрала его в больницу, сейчас ребенок находится в реанимационном отделении Хмельницкой городской детской больницы.

Мать мальчика также госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности.

Ранее сообщалось, что в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ. Маленькая Валерия утром пошла в школу, но в учебное заведение она не пришла. Ребенка искали более недели.

Как сообщал Главред, летом 2024 года из перинатального центра Кременчуга похитили новорожденного младенца. Появились детали дела о похищении ребенка из роддома. В причастности к похищению подозревали даже роженицу, потому что ранее она уже стояла на учете из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

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