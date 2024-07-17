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Подозревают даже роженицу: шокирующие детали дела о похищении ребенка из роддома

Ангелина Подвысоцкая
17 июля 2024, 22:10
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Роженица ранее уже стояла на учете из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
похищение ребенка из роддома
Похищение ребенка из роддома в Кременчуге / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, pixabay

Недавно в Кременчуге произошел шокирующий случай. Из перинатального центра Кременчуга похитили новорожденного младенца. Появились шокирующие подробности расследования этого дела, сообщает Суспільне.

Известно, что роженица вышла из палаты, чтобы пойти в буфет поесть. Когда она вернулась, то заметила, что малыша нет. Медсестры сразу начали искать ребенка и вызвали полицию. Оказалось, что малыша похитил 25-летний мужчина, который переодевался в женскую одежду.

"Мы отработали с первого дня 47 видеокамер. По горячим следам мы установили место жительства нашего подозреваемого и провели удачный обыск, где нашли нашего младенца ... Этот человек засветился первые разы именно в субботу и в воскресенье накануне, за неделю до совершения преступления. Мы поняли, что этот человек получал развединформацию", - сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

видео дня

Сейчас ребенок находится в медучреждении. Роженица рассказала, что ей ребенка еще не отдали.

"Ребенок не со мной, и состояние у него удовлетворительное. Я вышла в буфет поесть, когда вернулась - ребенка нет. Позвала медсестричек, начали искать. Вызвали полицию. Узнала, что ребенка нашли вчера вечером из новостного телеграмма", - рассказала роженица.

Правоохранители пока проверяют, причастна ли сама роженица к похищению ребенка. Отмечается, что 35-летняя женщина уже состояла на учете соцслужбы 2023 года в связи с независимым выполнением родительских обязанностей.

"Мы не останавливаемся по исследованию вопроса какого-то предварительного сговора матери. Мы допросили сразу, в первые сутки отработали вероятных родителей, их родственников с применением полиграфа. Полиграф показал, что они не причастны к данному преступлению", - добавил начальник полиции Полтавской области.

Сейчас мужчина, которого подозревают в похищении ребенка, находится в следственном изоляторе. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ему сообщили о подозрении по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее российские оккупанты ударили по Киеву ракетами. В Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тела двух детей. Это были брат и сестра. Вместе с ними погибла и их мама. Выжил только отец детей.

Позже стало известно о том, что в Киеве умер ребенок после обстрела "Охматдета". После террористического удара РФ по детской больнице мальчик был транспортирован в одну из больниц столицы.

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