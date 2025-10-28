Снесло минимум три этажа: в Хмельницком прогремел очень сильный взрыв

Взрыв прогремел в результате утечки бытового газа.

В Хмельницком взорвался газ в доме / Коллаж: Главред, фото: Telegram, Нацполиция Украины

В Хмельницком внезапно произошел взрыв. В результате этого обвалилась часть многоэтажного дома. Это подтвердили в Нацполиции.

Взрыв произошел сегодня, 28 октября, около 15:00 из-за утечки бытового газа. Вследствие этого серьезно поврежден дом по адресу ул. Тернопольская 34/2.

"На место происшествия выехали все экстренные службы. В частности, следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты, кинологи. Информация о наличии пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Взрыв газа в Хмельницком / фото: Александр Симчишин

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин отметил, что под завалами могут быть люди. Пока информации о погибших или пострадавших нет.

"Часть дома разрушена, часть серьезно повреждена. Больше всего волнуемся за человеческие жизни, пока информации о жертвах нет. Но под завалами могут быть люди. Коммунальные службы, спасатели, полиция, медики уже работают на месте чрезвычайного происшествия. Начинаем разбор завалов и другие оперативные мероприятия. На данный момент, будем определять потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома", - написал он.

