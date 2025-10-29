Треть города - в "серой зоне": россияне прорываются в Покровск, угроза окружения растет - DeepState

Ключевые факты:
- Треть города - в зоне боев, ситуация критическая
- Украинские военные вынуждены добираться до позиций пешком до 15 км
- DeepState прогнозирует оперативное окружение Покровска и Мирнограда
В Донецкой области разворачивается одна из самых напряженных фаз войны - Покровск, важный логистический узел, оказался под прямой угрозой оперативного окружения.
По данным DeepState, треть города уже находится в "серой зоне", а российские войска ведут бои прямо в пределах населенного пункта.
Бои идут не только на подступах, но и в самом Покровске
Враг продвинулся со стороны Приволья и Красного Лимана, пытаясь закрепиться в жилых кварталах. В городе уже находится не менее 250 оккупантов, которые ведут стрелковые бои и охотятся на украинских операторов дронов.
Логистика - под ударом
Дороги к Покровску и Мирнограду контролируются вражескими БПЛА, что делает передвижение техники практически невозможным. Украинские военные вынуждены добираться до позиций пешком - до 15 км. Поставки боеприпасов и ротация личного состава затруднены до критического уровня.
Мирноград - следующая цель
Если ситуация не изменится, оба города могут оказаться в оперативном кольце. DeepState прогнозирует, что без стабилизации фронта Покровск станет изолированным, а его оборона - сверхсложной.
Украинские силы сдерживают атаки в районах Шахово, Нового Шахово, Родинского, Новоэкономического, Лысовки, Миролюбовки, Звёздного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного и Филиала. Враг пытается прорваться по всей линии.
По оценкам Financial Times, Кремль перебросил основную ударную группу именно на это направление. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Покровск - одна из главных целей осеннего наступления.
Покровск - ключевой транспортный узел, через который проходят пути снабжения на юг Донецкой области. Его потеря может существенно повлиять на обороноспособность региона.
Ситуация в Покровске - мнение эксперта
Как писал Главред, военный обозреватель Денис Попович оценивает ситуацию в Покровске как чрезвычайно напряженную. По его словам, в городе продолжаются ожесточенные уличные бои, а российские подразделения пытаются закрепиться в пределах населенного пункта.
Попович отмечает, что враг присутствует в Покровске в значительном количестве и действует малыми группами, продвигаясь в разных частях города. Особенно интенсивные столкновения происходят на юге, но боевые действия продолжаются и на северных окраинах.
"Железная дорога фактически разделяет Покровск на две части - северную и южную. В обоих районах наблюдается активность противника, который пытается закрепиться на занятых позициях", - пояснил эксперт.
В то же время он выразил надежду, что введение резервов Сил обороны поможет стабилизировать обстановку и остановить дальнейшее продвижение оккупантов.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее сосредоточение российских захватчиков наблюдается в районе Покровска, где продолжаются активные боевые действия, в том числе и в самом городе.
Ранее Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Кремль представляет захват небольших населенных пунктов, которые не имеют оперативного значения, как большие успехи в информационном воздействии. В том числе и на Покровском направлении.
Недавно сообщалось, что штурмовики ВСУ зашли в Покровск Донецкой области и проводят в городе зачистки, а также контрдиверсионную работу. Присутствие ВСУ в городе позволит быстрее реагировать на попытки прорыва диверсионных групп.
