"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

Важное из заявлений Сырского:
- Идет работа над усилением устойчивости обороны в Покровске
- Блокирования Сил обороны Украины в Покровске и Купянске нет
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил район Покровско-Мирноградской агломерации, где противник наращивает активность.
По его словам, идет работа над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении.
"Здесь важны: качественное взаимодействие между подразделениями, обеспечение их всем необходимым, в том числе в соответствии с дополнительными потребностями; четкое и скоординированное выполнение поставленных задач. Каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры, вплоть до снятия с должностей", - написал он.
Во время поездки Сырский встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие, заслушал доклады о текущей обстановке, имеющихся потребностях, выслушал предложения.
"Отдал необходимые распоряжения. В контексте улучшения логистики отдельно определил задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Также принят ряд других решений", - заявил главком.
Детали боев за Покровск и Купянск
"Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности", - отметил он.
Вместе с тем, как подчеркнул Сырский, в Покровске вражеская пехота, "избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача - выявить ее и уничтожить".
По его словам, в таких условиях крайне важна качественная работа украинских разведывательных и ударных дронов. Кроме БпС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи для ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпН ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие.
Сырский заверил, что "все решения принимаются оперативно".
"В их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями. Но главный приоритет - сохранение жизни наших воинов", - подчеркнул он.
Бои за Покровск: мнение эксперта
Военный аналитик Кирилл Сазонов заявил, что в ближайшие месяцы сражения за Покровск и Мирноград в Донецкой области станут одними из самых напряжённых и ожесточённых.
Он отметил, что Россия перебросила в район Покровска дополнительные силы, что ясно указывает на стратегическую важность этого направления для противника.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
