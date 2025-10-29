РФ выбрала два стратегических участка: Зеленский о самых "горячих" точках фронта

Главное из заявлений Зеленского:
- Наиболее сложно сейчас на Покровском направлении
- Ситуация в Купянске остается непростой
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.
"Детально проработали планирование наших дальнобойных операций", - написал он в Telegram.
По словам главы государства, единственный сценарий - это принуждение России к окончанию войны так.
"И это санкции мира, наши дальнобойные санкции, наше восстановление после российских ударов, координация с нашими партнерами, и главное - поддержка нашей армии, всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины, потому что Украина там, где украинские позиции сильны", - написал Зеленский .
Что известно о ситуации на фронте
"Наиболее сложно сейчас на Покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, каждый уничтоженный оккупант именно там - это результат для всего нашего государства. Ситуация в Купянске остается непростой, но на днях больше контроля у наших сил, продолжаем защищать позиции. Десятки штурмовых действий за сутки на Александровском направлении. Каждому нашему подразделению я благодарен за стойкость", - подчеркнул президент.
Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:
Бои за Купянск: что говорят эксперты
Если российским войскам удастся взять под контроль Купянск в Харьковской области, это откроет им путь к захвату Волчанска на севере региона и позволит продвинуться в направлении линии Изюм–Балаклея.
Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников, отметив, что в случае падения Купянска российские силы смогут атаковать Волчанск с фланга, что значительно осложнит оборону города.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что россияне прорываются в Покровск. Оккупанты имеют продвижение в городе Покровск, а также вблизи Красного Лимана и Приволья.
Напомним, в Украине опровергли заявление Путина об окружении Купянска. Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что пока ни о каком окружении города речь не идет.
Ранее Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Кремль представляет захват небольших населенных пунктов, которые не имеют оперативного значения, как большие успехи в информационном воздействии. В том числе и на Покровском направлении.
О персоне: Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент.
Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения.
Сейчас живет в Киеве.
