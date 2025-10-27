Москва уже вторую ночь подряд содрогается от взрывов - столица РФ под атакой дронов

В Москве вторую ночь подряд раздаются взрывы - местные власти заявляют об атаке беспилотников.

Москву уже вторую ночь подряд атакуют дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

Неизвестные дроны атакуют Россию

В Москве прогремели взрывы

В столице страны-агрессора России уже вторую ночь подряд раздаются взрывы. Власти Москвы и еще нескольких регионов РФ сообщают об атаке неизвестных БпЛА. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

Он сообщил, что силы ПВО Министерства обороны якобы уничтожили два беспилотника, которые направлялись в направлении Москвы, а на местах падения их обломков сейчас работают спасательные службы.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в своем Telegram также подтвердил информацию о взрывах в Москве.

"Москва снова слышит взрывы", - написал он.

Волонтер и активист Сергей Стерненко отметил, что в ряде российских регионов, в частности Московской, Волгоградской, Ростовской, Тульской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Брянской, Рязанской, Липецкой, Смоленской, Орловской областях и на Кубани, объявлена дроновая опасность.

Реально ли сделать блэкаут в Москве - мнение эксперта

Как писал Главред, блэкаут в Москве вполне возможен, хотя и не в ближайшее время. Если Украина правильно определит приоритеты, накопит необходимые ресурсы и проведет системную кампанию против энергетической и топливной инфраструктуры РФ, то технически способна заставить российскую столицу перейти на графики отключения света или даже полностью оставить ее без электричества. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международной энергетике и безопасности Михаил Гончар.

"С технической точки зрения эту задачу мы точно можем решить. Да, конечно, Москва всегда имела и имеет более серьезную защиту - как с точки зрения ПВО, так и с точки зрения резервирования источников поставок электроэнергии. Так или иначе все это просчитывается, и при должном подходе блэкаута в Москве можно достичь. Но это не может быть быстрым эффектом - надо идти путем накопления, как и в отношении нефтепереработки", - указывает он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 26 октября на территории страны-агрессора России прогремели мощные взрывы - под ударом оказались восемь областей, среди которых и Московская. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, в ночь на 27 октября неизвестные дроны атаковали Москву, и, по данным российского оборонного ведомства, над столицей якобы было сбито или перехвачено 34 дрона. Российские медиа называют эту атаку одной из самых масштабных по российской столице.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что вечером 26 октября Москва подверглась очередной атаке украинских беспилотников.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

