Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

Причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Как 28 октября будут выключать свет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Во вторник, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в понедельник, 27 октября.

Графики почасовых отключений будут действовать в период с 8:00 до 22:00 объемом от 1 до 2 очередей. Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 7:00 до 22:00. В "Укрэнерго" напомнили, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - подчеркнули в компании.

Насколько сложной для украинцев будет зима 2025-2026 годов

Недавно в интервью Главреду военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что в этом году зимний период будет на 20-25% сложнее и тяжелее, чем в предыдущие годы.

"Без лишней паники и без "розовых очков" следует отметить, что этой зимой Украине будет непросто, но у нас есть генераторы, батареи и опыт выживания во время регулярных атак на энергетику. Но чего-то критического я не жду", - отметил Ступак.

Он отметил, что сложно будет, например, жителям Харькова и Киева, в то время как в Ужгороде, вероятно, и не будут понимать, что происходит.

Как писал Главред, в понедельник, 27 октября, свет украинцам выключать не стали. Только для промышленности будут действовать графики ограничения электроэнергии.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что Россия снова готовится нанести удары по энергосистеме Украины этой зимой, пытаясь оставить украинцев без света и тепла. По его словам, в Соединенных Штатах осознают угрозы со стороны РФ и уверяют в поддержке Украины в прохождении отопительного сезона.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, атакуя энергетическую инфраструктуру.

