По всей Украине вновь возвращаются к графикам отключений света: детали

Виталий Кирсанов
30 октября 2025, 15:42
Причина применения ограничений - последствия ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября.
По всей Украине вновь возвращаются к графикам отключений света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • С 15:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключени
  • Объем ограничений - от 1 до 2 очередей

В четверг, 30 октября, во всех регионах Украины вновь ввели графики почасовых отключений электроэнергии - с 15:00 до 22:00. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме - во всех регионах Украины вынужденно возобновляется применение мер ограничения потребления. С 15:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений. Объем ограничений - от 1 до 2 очередей", - сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что "причина применения ограничений - последствия массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября".

Время и объем применения ограничений, как отмечается, могут измениться. Поэтому, советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - подчеркнули в "Укрэнерго".

Обстрел Украины 30 октября - последние новости

Рано утром 30 октября регионы были под атакой крылатых ракет и Кинжалов. Также враг запускал ударные дроны. Во многих регионах прогремели мощные взрывы. Одни из них прозвучали в Бурштыне Ивано-Франковской области.

В результате массированной атаки баллистикой по Запорожью было разрушено здание общежития. Мониторинговый канал "monitoringwar" сообщил о серии взрывов в городе и уточнил, что Запорожье находилось под атакой баллистических комплексов "Искандер" из Крыма, Таганрога и Краснодарского края.

Позже стало известно о том, что россияне били по энергетике в разных областях Украины. В результате этого были введены графики отключения света.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

