По всей Украине вновь возвращаются к графикам отключений света: детали

Кратко:
- С 15:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключени
- Объем ограничений - от 1 до 2 очередей
В четверг, 30 октября, во всех регионах Украины вновь ввели графики почасовых отключений электроэнергии - с 15:00 до 22:00. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме - во всех регионах Украины вынужденно возобновляется применение мер ограничения потребления. С 15:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений. Объем ограничений - от 1 до 2 очередей", - сообщили в Укрэнерго.видео дня
Отмечается, что "причина применения ограничений - последствия массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября".
Время и объем применения ограничений, как отмечается, могут измениться. Поэтому, советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - подчеркнули в "Укрэнерго".
Обстрел Украины 30 октября - последние новости
Рано утром 30 октября регионы были под атакой крылатых ракет и Кинжалов. Также враг запускал ударные дроны. Во многих регионах прогремели мощные взрывы. Одни из них прозвучали в Бурштыне Ивано-Франковской области.
В результате массированной атаки баллистикой по Запорожью было разрушено здание общежития. Мониторинговый канал "monitoringwar" сообщил о серии взрывов в городе и уточнил, что Запорожье находилось под атакой баллистических комплексов "Искандер" из Крыма, Таганрога и Краснодарского края.
Позже стало известно о том, что россияне били по энергетике в разных областях Украины. В результате этого были введены графики отключения света.
Другие новости:
- Когда включат отопление по всей Украине: в Укрэнерго дали окончательный ответ
- Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные
- Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света: как долго не будет электроэнергии
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред