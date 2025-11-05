Укр
Китай рассматривает замену Путину: назван вероятный преемник

Алексей Тесля
5 ноября 2025, 21:31
86
Владимир Путин пытается скрыть кризис в отношениях с Китаем, считает Игорь Чаленко.
Владимир Путин, Михаил Мишустин
Назван вероятный преемник Владимира Путина / коллаж Главред, фото скриншот

Главное:

  • Китай может рассматривать замену диктатору Владимиру Путину
  • Мишустин рассматривается Китаем как преемник Путина

Китай может рассматривать замену диктатору Владимиру Путину, о чем свидетельствует срочный визит премьер-министр РФ Михаила Мишустина для встречи с Си Цзиньпином.

По словам политолога Игоря Чаленко, пока Путин пытается скрыть кризис в отношениях, Китай не сидит сложа руки, а в Пекине рассматривают фигуру российского премьера как потенциального преемника диктатора РФ.

видео дня

"Мишустин же рассматривается именно Китаем как преемник Путина. И самые большие такие перспективы как раз рисовали не Путину, не в заявлениях там Путина и Си, а именно уже в рамках визита нынешнего российского премьер-министра", — говорит эксперт.

Он не исключает, что визит Мишустина может быть определенным намеком от Пекина Москве, что "надо запускать операцию "преемник"". Аналитик отмечает, что, Китай не будет форсировать события, поскольку слабость Путина выгодна ему, но сигнал о готовности к транзиту власти был четко послан.

По словам политолога Алексея Буряченко, этот визит состоялся сразу после первой за последние шесть лет личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина с целью скрыть полный провал в коммуникации с Пекином.

На самом же деле такая спешка свидетельствует об отсутствии продуктивного диалога Москвы с Пекином. Более того, это свидетельствует, что кремлевский диктатор не уверен, что Китай до сих пор остается его стратегическим партнером.

"Больше всего по самолюбию Путина ударило то, что завершение российско-украинской войны они обсуждали без России, без Путина", - добавил он.

Преемник Путина: мнение эксперта

Политический аналитик Ольга Курносова высказалась по поводу возможного преемника российского лидера Владимира Путина, который устроил бы кремлёвские элиты. По её словам, после того как Путина назначили президентом, он постепенно начал усиливать свою власть.

Эксперт считает, что в случае необходимости в России на должность "технического" премьера могут поставить практически любого человека.

Ранее сообщалось о том, что Путин внезапно заговорил о своем преемнике и кандидатах. Российский диктатор отметил, что может быть несколько кандидатов, "чтобы у народа был выбор".

Как писал Главред, тема преемника была табуирована в российской политике довольно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти.

Больше новостей:

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Владимир Путин Михаил Мишустин новости Китая
