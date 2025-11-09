Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

Игорь Адамович вырастил целую плеяду украинских чемпионов.

Барна Игорь Адамович умер - детали об украинском тренере по вольной борьбе / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/ukrwrestling

О легендарном украинском тренере Игоре Барне

Когда состоится прощание со спортсменом

Заслуженный тренер Украины и Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Игорь Адамович Барна скончался 8 ноября в возрасте 84 лет. Трагическую новость сообщила Ассоциация спортивной борьбы Украины.

"Все борцовское сообщество выражает глубокую скорбь в связи с утратой выдающегося тренера. Трудно смириться с этой тяжелой потерей для семьи, друзей и спортивного сообщества. Вечная память!" - пишет пресс-служба.

Игорь Барна был яркой личностью в спортивных кругах. За свою карьеру он воспитал многих чемпионов по борьбе. Среди его воспитанников - многократный призер Европы и мира Василий Федоришин; призер чемпионатов Европы и мира Ирина Харив-Чихрадзе; мастер спорта международного класса, призер чемпионата Европы среди мужчин Роман Мотрович; мастер спорта международного класса, призер всемирной универсиады Тарас Лужный; неоднократный чемпион Украины Иван Петрив.

Городской глава города Калуш, почетным гражданином которого был Игорь Адамович, в Facebook сообщил, что прощание с тренером состоится в понедельник, 10 ноября, в церкви Архистратига Михаила.

Умер Игорь Барна - когда состоится прощание / фото: facebook.com/naida.andrii

О персоне: Игорь Барна Барна Игорь Адамович - советский и украинский спортсмен и тренер; Мастер спорта СССР по греко-римской (1970) и вольной (1973) борьбе, Заслуженный тренер Украины (1993), Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, сообщает Википедия.

