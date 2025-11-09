Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

Читайте больше:
Заслуженный тренер Украины и Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Игорь Адамович Барна скончался 8 ноября в возрасте 84 лет. Трагическую новость сообщила Ассоциация спортивной борьбы Украины.
"Все борцовское сообщество выражает глубокую скорбь в связи с утратой выдающегося тренера. Трудно смириться с этой тяжелой потерей для семьи, друзей и спортивного сообщества. Вечная память!" - пишет пресс-служба.
Игорь Барна был яркой личностью в спортивных кругах. За свою карьеру он воспитал многих чемпионов по борьбе. Среди его воспитанников - многократный призер Европы и мира Василий Федоришин; призер чемпионатов Европы и мира Ирина Харив-Чихрадзе; мастер спорта международного класса, призер чемпионата Европы среди мужчин Роман Мотрович; мастер спорта международного класса, призер всемирной универсиады Тарас Лужный; неоднократный чемпион Украины Иван Петрив.
Городской глава города Калуш, почетным гражданином которого был Игорь Адамович, в Facebook сообщил, что прощание с тренером состоится в понедельник, 10 ноября, в церкви Архистратига Михаила.
Ранее Главред рассказывал, что на фронте погиб известный украинский фотограф Константин Гузенко. На защиту Украины в составе Морской пехоты ВСУ он встал в 2024 году.
Также стало известно, что в возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский. Кроме писательства он был известен, как поэт и переводчик.
О персоне: Игорь Барна
Барна Игорь Адамович - советский и украинский спортсмен и тренер; Мастер спорта СССР по греко-римской (1970) и вольной (1973) борьбе, Заслуженный тренер Украины (1993), Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, сообщает Википедия.
