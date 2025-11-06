Укр
США меняют тактику переговоров с Россией - чего ждать теперь

Юрий Берендий
6 ноября 2025, 15:31
2808
Соединенные Штаты смещают фокус своей дипломатии с Москвы на Пекин, осознав бесперспективность прямых переговоров с Путиным, указывает политолог.
США меняют тактику переговоров с Россией / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Загородний:

  • В США приняли реальность относительно отношений между Китаем и Россией
  • Вашингтон будет обсуждать действия РФ прежде всего с Китаем

В Вашингтоне все четче осознают, что попытки отделить Россию от Китая обречены на провал. Поэтому США меняют подход в переговорах. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Вашингтон понимает, что все вопросы, связанные с действиями Москвы, необходимо обсуждать в первую очередь с Пекином. В то же время не исключено, что американская сторона еще будет пытаться поддерживать определенный диалог с Россией.

"Но, на мой взгляд, США уже поняли бессмысленность разговоров с Путиным, поскольку Россия является прокси Китая", - резюмирует Загородний.

Позиция Китая относительно войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Кем Китай может заменить Путина - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, Китай может рассматривать возможность замены российского диктатора и военного преступника Владимира Путина, на что указывает срочный визит российского премьера Михаила Мишустина в Пекин для встречи с Си Цзиньпином.

Как отметил политолог Игорь Чаленко, пока Путин пытается скрыть кризис в двусторонних отношениях, китайская сторона активно действует, рассматривая Мишустина как потенциального преемника российского диктатора.

Аналитик не исключает, что этот визит может быть сигналом со стороны Пекина о необходимости запуска процесса "операции преемник". В то же время Китай, по его словам, не спешит с действиями, ведь нынешняя слабость Путина играет ему на руку, однако сигнал о готовности к смене власти уже был четко озвучен.

Политика Китая в отношении войны в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что встречу президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином не следует расценивать как непосредственный шаг к прекращению войны в Украине, хотя она имеет важное стратегическое значение.

Как отмечает The Telegraph, российская военная машина в значительной степени зависит от поддержки Китая. Именно поэтому ослабление или разрыв так называемого "партнерства без границ" между Москвой и Пекином является одной из ключевых задач американской администрации.

Между тем агентство Reuters, ссылаясь на торговые источники, сообщило, что китайские государственные нефтяные компании временно прекратили покупку российской нефти, доставляемой по морю. Это произошло после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - ведущих энергетических гигантов России.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

новости России война в Украине КНР Тарас Загородний
