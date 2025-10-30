Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом: СМИ раскрыли сценарий

Разрыв так называемого "партнёрства без границ" между Москвой и Пекином стал одной из стратегических задач администрации США.

Китай может пожертвовать интересами РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное:

Разрыв партнёрства между Москвой и Пекином стал одной из задач Трампа

Трамп осознал бесперспективность прямого диалога с Кремлём

Встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином может стать поворотным моментом в его усилиях по завершению войны в Украине, ведь российская военная кампания во многом держится на поддержке Китая.

Именно поэтому разрыв так называемого "партнёрства без границ" между Москвой и Пекином стал одной из стратегических задач администрации Трампа, пишет The Telegraph.

Теперь, когда Трамп осознал бесперспективность прямого диалога с Кремлём, он, по мнению эксперта, может сменить тактику и попытаться убедить Си Цзиньпина, что ослабление связей с Москвой выгодно самому Китаю.

Несмотря на публичные заявления о "дружбе без границ", отношения между Пекином и Москвой, по сути, основаны на прагматизме, а не на идеологических или политических ценностях.

Саммит Трампа и Си в Южной Корее может стать ключевым моментом: от его исхода зависит, продолжит ли Китай поддерживать Путина в войне против Украины. Не сумев убедить Москву напрямую, Трамп может добиться перемен через Пекин, заключив новое торговое соглашение.

Если Вашингтону удастся добиться сближения с Китаем, это почти наверняка произойдёт за счёт России, особенно в области нефтяного экспорта. В таком случае падение доходов от нефти лишит Кремль возможности финансировать войну, и Путину, возможно, придётся согласиться на условия перемирия, предложенные Трампом.

/ Инфографика: Главред

Противостояние США и Китая: мнение эксперта

Журналист Вадим Денисенко считает, что Китай не заинтересован ни в полном поражении, ни в победе России. По его словам, Пекину выгодна ослабленная, зависимая от него Россия, в которой центр влияния смещён на восток.

Идеальный исход войны, по мнению Денисенко, — тот, при котором и Москва, и Киев смогут заявить о "своей победе", ведь именно такой баланс даёт Китаю максимальные преимущества. Он отмечает, что мир вступает в переходную эпоху, где ценности отходят на второй план, а временные союзы и прагматичные сделки становятся важнее долгосрочных соглашений.

Из позитивного, по словам журналиста, — Китай и США рано или поздно будут вынуждены договориться, и после этого украинский вопрос неизбежно станет частью более широкой системы договорённостей по Европе.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

